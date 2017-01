<span style='text-decoration: underline;'>CAN 2017</span>:<br><span style='color:red;'>Le MJS aidera les associations pour la diffusion en direct des matchs de l’équipe nationale</span>

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), El-Hadi Ould Ali, a affirmé samedi à Bouira que son département «encouragera et soutiendra les associations qui se sont proposées à assurer aux jeunes la diffusion en direct des matches de l’équipe nationale de football» qui prend part à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017.

«Toutes les initiatives de jeunes, nous les encourageons et soutenons», a assuré le ministre dans une déclaration à l’APS. Des associations, a-t-il dit, « se sont proposées à assurer la diffusion directe des matchs des verts à l’intérieur des structures de jeunesse et des sports et dans des établissements relevant d’autres secteurs pour permettre aux jeunes de suivre les rencontres de l’équipe nationale dans cette CAN 2017», Au cours de sa visite à Bouira, où il a assisté aux festivités célébrant le nouvel an amazigh 2967, M. Ould Ali a indiqué que son département allait mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de ces associations pour les aider à assurer cette diffusion, dont l’établissement public de télévision (EPTV) qui a annoncé jeudi dernier qu’il ne diffuserait pas la CAN 2017 qui se déroule au Gabon en raison des «coûts des droits de retransmission en perpétuelle et exponentielle augmentation».

Par ailleurs, la visite a coïncidé avec le coup d’envoi, samedi matin, d’une course automobile de côte qui s’est déroulée sur la route reliant Ksana (El-Hachimia) à Ahl Laksar avec la participation de 26 pilotes venus de plusieurs wilayas du pays, à l’image notamment d’Alger, Blida, Médéa, Oran, Bouira et Tizi Ouzou, a expliqué à l’APS, le président de la ligue des sports mécaniques de la wilaya de Bouira, organisatrice de l’évènement à l’occasion de la célébration de Yennayer 2967. «Nous organisons cette course à l’occasion de Yennayer. Nous avons enregistré la participation de 26 pilotes venus de plusieurs wilayas du pays», a-t-il dit.

A propos de cette discipline, le ministre a expliqué à l’APS que son département accompagnait toujours ce type de sport, «qu’il faut développer davantage et l’installer dans la région de Bouira.» Selon les résultats finaux de la compétition, les pilotes de Blida, Benchabane Yazid, Chibane Ali et Benredjdal Mourad, ont raflé la mise dans cette course, qui a vu la participation de quatre catégories sportives de véhicules.