Le nouveau président américain n’en finit pas de surprendre l’ensemble des dirigeants de la planète par ses décisions anachroniques et visiblement nuisibles à l’équilibre du monde. Le mur à la frontière mexicaine, l’interdiction d’entrée aux USA faite à des citoyens de nombreux pays musulmans, la reconstruction des forces armées américaines, la relance de projets polluants et le discours ultra économique protectionniste, associé à une politique sociale de type oligarchique où le pauvre n’a pas de voix. Donald Trump fait apparemment faire à l’humanité, un bond de plus d’un siècle en arrière.

Encore deux ou trois décisions de cette trempe et c’est carrément l’ONU qui sera remise en cause. En un mot comme en mille, avec son nouveau président, l’Amérique s’embarque dans une entreprise de destruction, de tout ce que l’humanité a réalisé ces 70 dernières années. Même si l’on considère que le monde actuel est loin d’être ce qu’il est censé être, à voir l’accumulation des richesses entre quelques mains. La présidence Trump légitimera cet état de fait, et fera sortir tous les loups de leur tanière.

Le gros risque que fait peser l’Amérique actuelle au reste de l’humanité, est de faire de la violence américaine traditionnelle, un acte de gestion anodin. Le peuple américain n’en tirera aucun bénéfice. Ce sont les oligarques qui se rempliront les poches. La classe moyenne se verra dans l’obligation de travailler trois fois plus, pour espérer un niveau de vie supérieur aux autres sociétés. Cela pourrait être un juste retour des choses, puisque ce sont les Américains qui ont mis Trump à la tête de leur pays. Mais ce qui est incongru dans cette affaire, c’est que le nouveau président US, au nom des souffrances qu’il fait subir à ses concitoyens, obligera le reste des populations du monde à un appauvrissement certain.

Disons-le clairement, Trump est un adepte de l’esclavage moderne. Le problème, c’est qu’il va imposer sa méthode au monde entier, sauf bien entendu à l’Etat d’Israël qui continuera à bénéficier des largesses des Etats-Unis. Voilà le monde dans sa version Trump.

Par Smaïl Daoudi