Encore une fois le Maroc tergiverse, joue la montre et cherche le pourrissement. Alors que l’envoyé spécial de l’ONU a clairement appelé à des discussions directes entre le Polisario et le Maroc, ce dernier joue son éternelle et lassante carte de vouloir introduire l’Algérie dans ce conflit et refuse clairement de se mettre autour de la même table pour discuter avec le représentant légitime du peuple sahraoui à savoir le front Polisario.

Encore une fois, donc, le Maroc tourne le dos à la légalité internationale, aux résolutions de l’ONU et se complait dans son rôle d’Etat colonisateur roublard et qui entrave toutes les règles du droit international. Il faut dire que Rabat se complait et trouve son compte dans cette situation de ni paix ni guerre et continue d’exploiter illégalement les ressources souterraines et halieutiques du Sahara Occidental avec la complicité d’une Europe qui, pour des considérations économiques, piétinent toutes les leçons des doits de l’homme qu’elle ne cesse de nous rabâcher depuis des lustres.

L’Algérie qui dés le début a clairement annoncé que ce conflit est d’abord un conflit entre les deux parties que sont le Polisario et le Maroc, appelle tout simplement à l’application stricte des résolutions onusiennes qui stipulent le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination pour décider de son avenir.

Ce conflit qui dure depuis plus de 40 ans reste le dernier conflit de décolonisation sur le continent africain et empoisonne par la même les relations maghrébines à cause de l’entêtement de Rabat qui a fait le choix de ne pas se soumettre à la légalité internationale, allant jusqu’à attaquer personnellement l’ancien secrétaire général de l’ONU Ban-ki Moon, dans l’une des plus sales campagnes connu à ce jour, qui n’a fait que monter le visage haineux et agressif d’un colonisateur qui vit encore dans un autre monde : celui de l’oppression des peuples, comme on en a déjà vécu dans des siècles révolus.

Dans tous les cas, l’émissaire onusien a tracé la voie de la solution et le refus du Maroc renseigne sur les réelles intentions du royaume qui a fait le choix de laisser toute la région sous tension et priver un peuple de son droit légitime, à savoir jouir de son indépendance et de sa liberté. Le monde jugera.

Par Abdelmadjid Blidi