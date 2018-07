<span style='text-decoration: underline;'>Olivier Guez</span>:<br><span style='color:red;'>«Le Mondial, c’est Fifaland qui s’est déplacé en Russie»</span>

Le Prix Renaudot, spectateur assidu de la Coupe du monde et présent en Russie, revient sur les enseignements du premier tour. Elles étaient trente-deux, elles ne sont plus que seize.

Le contingent des nations encore en course dans cette Coupe du monde s’est fortement amoindri avant d’attaquer les phases finales avec une élimination-surprise (l’Allemagne), un continent non représenté (l’Afrique) et d’autres à la fête (cinq équipes d’Amérique latine et centrale). Ainsi va le quotidien de la Coupe du monde, qui affole les audiences en France et fait chavirer de bonheur des millions de spectateurs présents en Russie depuis le début de la compétition. Observateur avisé et passionné de football, Olivier Guez continue son immersion en Russie. L’auteur de La Disparition de Josef Mengele, distingué par le prix Renaudot, revient pour Le Point sur ce premier tour très mouvementé.

«Le Mondial, comme un dessin animé de Walt Disney»

« Il est très compliqué d’avoir une vague idée de la façon dont la compétition est perçue en Russie. J’ai le sentiment d’être à Fifaland qui s’est déplacé cette année dans un décor russe, quatre ans après la forêt amazonienne et les plages de Rio. En 2022, ce sera dans le désert et chez les nouveaux riches (au Qatar). L’organisation de la Coupe du monde, c’est comme un dessin animé de Walt Disney : l’histoire est toujours la même, mais le décor change tous les quatre ans ! » « La présence des millions de fans étrangers démontre aux Russes que le monde entier n’est pas comme on le présente : il n’est pas hostile à la Russie, ne souhaite pas son encerclement ou sa disparition. Les locaux, eux, sont fiers de montrer un aspect de leur pays qui n’est pas forcément celui dont on parle le plus régulièrement dans les médias occidentaux. Quel impact aura cet aspect à l’avenir ? Il y a un parallèle intéressant avec ce qu’a vécu la Russie en 1957 lors du Festival mondial de la jeunesse, quatre ans après la mort de Staline. Des milliers de jeunes sont venus en URSS avec leur culture, leurs livres. Cela a eu un impact certain dans les années 1960. Il y a des petites graines qui ont été semées comme ce Mondial semble le faire. Par ailleurs, le pouvoir politique russe est totalement absent. Si Medvedev assiste à certains matches, Poutine n’était présent qu’au match d’inauguration, mais il se fait discret. Ce n’est pas sa Coupe du monde, c’est Fifaland en Russie ! »

Les Bleus, « une équipe fantôme » ?

« L’équipe de France est totalement mystérieuse. Je n’ai aucune idée de son véritable potentiel et je ne sais toujours pas comment joue cette équipe. Contre le Danemark (0-0), la rencontre était lamentable. Certes, ça aurait été grotesque de faire preuve d’une grande débauche d’énergie, mais il n’y a eu aucune animation offensive. Le panache est une vertu française et un vice-champion d’Europe ne peut pas jouer comme ça ! La moitié de l’équipe alignée contre le Danemark était composée de coiffeurs, de joueurs n’ayant pratiquement pas joué depuis le début de la compétition. Je suis étonné qu’ils ne se soient pas mis en valeur pour s’imposer comme titulaires. Lemar, Sidibé, Nzonzi : nous ne sommes pas près de les revoir sur une pelouse d’ici à la fin de la compétition. Griezmann, lui, est vraiment en train de rater sa Coupe du monde.