<span style='text-decoration: underline;'>Il était âgé de 77 ans</span>:<br><span style='color:red;'>Le moudjahid Benguesmia Chadly Mohammed n’est plus</span>

Une foule nombreuse a accompagné hier, après la prière du Asr, le moudjahid Benguesmia Chadly Mohammed à sa dernière demeure.

Ils étaient des dizaines hier au cimetière d’Ain el Beida à Oran à rendre le dernier hommage à cet authentique enfant d’El Bahia, éteint tôt dans la matinée de ce triste dimanche à l’âge de 77 ans. Il faut dire que ces derniers temps «Hamitou», comme l’appelaient ses proches et amis, avait la santé un peu précaire, ce qu’il lui a valu plusieurs séjours dans les hôpitaux d’Oran.

L’histoire et la vie du moudjahid Benguesmia Mohammed se confondent avec celle de sa ville Oran. Il fut, il est vrai, l’un des fidaï les plus connus de la ville où il a grandement activé lors de la guerre de libération nationale à Oran. A cela, il faut aussi savoir que le défunt est issu d’une famille révolutionnaire, dont l’oncle Benguesmia Chadly Djillali dit «Si Abdelhamid» était l’une des figures centrales du fida à Oran. Après l’indépendance, le regretté Benguesmia a consacré son temps et son énergie à l’action politique et culturelle locale en assumant plusieurs responsabilités électorales à l’APC d’Oran, comme il a grandement contribué à la mise en valeur du patrimoine culturel de la ville.

Benguesmia était aussi un ami proche de notre journal «Ouest Tribune», avec lequel il a participé aux côtés d’autres figures d’Oran comme Henni Merouane ou Mohamed Doubla, à l’animation de son «Forum des Citoyens» où il interpellait à chaque fois les invités du forum, entre ministres et ambassadeurs, sur les potentialités d’Oran et la place qui devait être la sienne dans l’Algérie indépendante.

Il était direct et sans concessions pour dire qu’Oran méritait bien plus de temps et d’investissements de la part des décideurs centraux, car, Oran, selon sa vision, avait tout pour être la plaque tournante de l’économie et de la culture de l’Algérie nouvelle. En cette triste journée, Ouest Tribune, direction et employés, présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt et prient Dieu de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

Ouest Tribune