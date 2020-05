<span style='text-decoration: underline;'>PROCHAINE PARUTION DE «IL ÉTAIT UNE FOIS LA SAGA HAMRA MOULOUDIA» DE LAHCÈNE BELAHOUCINE</span>:<br><span style='color:red;'>Le Mouloudia d’Oran sous toutes ses facettes</span>

Notre confrère Lahcène Be lahoucine a remis le cou vert après avoir édité les fameuses sagas de l’histoire du football algérien dont la fameuse histoire de la glorieuse équipe de l’USMO, l’une des doyennes des équipes musulmanes durant la période coloniale.

Cette fois-ci , notre reporter et chercheur sportif s’est attaqué à l’un des plus beaux fleurons du sport roi national et qui n’est autre que le Mouloudia d’Oran , un club qui a laissé une empreinte indélébile dans le jeu à onze et ce, en inscrivant ses lettres de noblesse sur le fronton de sa bâtisse avec moult titres que cela soit sur le plan national(4 championnats , 4 coupes d’Algérie et une coupe de la Ligue), régional (deux coupes arabes des vainqueurs de coupe , une super coupe arabe) sans oublier bien sûr le titre de vice champion d’Afrique de l’ex coupe d’Afrique des clubs champions.

Belahoucine va à coup sûr gaver les aficionados et autres férus du Mouloudia Hamraouia qui y trouveront là, toute une panoplie bigarrée et teintée par le biais d’une remontée à travers le temps afin que les amateurs et les amoureux de cette équipe chers aux Oranais et même à travers les différentes régions, auront là, un précieux document que nul autre l’a relaté auparavant, avec une précision d’orfèvre. Belahoucine présente le Mouloudia sous toutes ses facettes et ses coutures et cela, dès sa création et même avant. C’est à dire sa mise sur rails dans une conjoncture difficile où le quartier Lamur était encore un bourg divisé par les riches colons et les autochtones arabes qui eux, se contentaient de la portion congrue devant l’ostentation et les richesses étalées d’un mépris qui avait pris de grandiloquentes proportions.

Notre confrère relatera toutes les péripéties de la naissance du club avec en sus, une précision de taille , celle de la ‘’précision ‘’ historique avec des faits incomparables où rien n’est oublié, à savoir, les bâtisseurs et les architectes de cette belle œuvre footballistique avec ses incomparables dirigeants , ses joueurs – martyrs , ses premiers matchs , ses photos inédites , ses exploits post indépendance , la réforme , le désengagement de cette dernière et surtout les tiraillements de son entourage et tout cela, sans complaisance.

Oui, tout y passe, rien n’est laissé au hasard, même ce qui fâche, ce roman s’achève aux portes du professionnalisme (1946 – 2010), un travail titanesque qui est à l’honneur de notre patenté et invétéré chercheur qui par la même, a promis une suite à ce livre historique qui débutera par un MCO sous les ailes de l’instauration du professionnalisme à celui d’une chute actuelle qui ne dit pas son nom. Rendez-vous est donné pour la sortie du livre historique << Saga Hamra>> qui aura lieu le 14 mai prochain qui coïncide avec la date du 74ème anniversaire du Mouloudia.

A. Remas