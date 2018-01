<span style='text-decoration: underline;'>MCO </span>:<br><span style='color:red;'>Le Mouloudia entame la préparation de Telaghma</span>

La formation Hamraouie, qui a bien entamé la seconde partie du championnat, avec un succès hors de ses bases, et du coup, a réussi à grimper au classement général, n’est qu’à deux points du trio de tête.

Les Rouges et Blanc du Mouloudia lorgnent déjà sur le podium, et auront l’opportunité de rester sur leur bonne dynamique, en accueillant, après la coupe d’Algérie, pour leur prochain match du championnat, le Paradou AC. Un match qu’ils veulent absolument gagner, pour se remettre encore en confiance. Les hommes de Bououkaz sont donc appelés, à ne plus décevoir leurs supporters. Samedi prochain, les Frifer et consorts, vont tenter de se qualifier, pour poursuivre leur aventure en coupe d’Algérie. En effet, ils devront affronter la jeune équipe du NRB Téleghma, dans le cadre des 16e de finale, de la Coupe d’Algérie. Ce match est programmé sur la pelouse du stade, Belaid Belkacem de Mila. Les camarades de Nateche, qui ont pris dimanche passé, le chemin des entrainements à Zabana, pour entamer la préparation de leur match de coupe d’Algérie, ont poursuivi leur préparation hier. Le coach d’El Hamri compte récupérer l’ensemble de ses joueurs, pour travailler tous les volets et mettre sa troupe au top. Le coach est soulagé du retour de Boudoumi, qui a repris le travail en solo, après avoir été écarté des terrains, pour blessure depuis un mois. Mais il n’est pas concerné, par le match de coupe d’Algérie. S’agissant de Heriet, il est en période de rééducation, sous la coupe du kiné du club. On notera aussi, que toutes les séances d’entrainement des Hamraouas, se déroulent l’après-midi .Le prêt de Chibane, (ESS), ne fait pas l’unanimité, la signature de Mansouri est reportée. La direction du club Hamraoui a démarré son opération recrutement, pour ce mercato d’hiver. En effet, après plus de deux semaines d’attente, le club a engagé sa première recrue. Il s’agit de l’attaquant, Youcef Chibane, (29 ans), qui a été cédé par l’ESS au MCO, à titre de prêt, pour seulement six mois. La direction du club doit lui verser une avance sur salaires. Si du côté des responsables du Mouloudia, on reste satisfait de la venue de ce joueur, d’autres parties ne sont pas unanimes, pour la simple raison, que Chibane présente un bon CV sur le papier, pour avoir évolué à l’USMH et à la JSK. Cette saison il se trouve à L’ESS, il n’a fait que chauffer le banc des remplaçants, et fait quelques apparitions sur le terrain, avec des entrées en cours de match et en plus, il n’a marqué aucun but. Pour les supporters, il aurait été souhaitable de recruter un bon attaquant, pas à titre de prêt, qui pourrait palier les départs de El Lamali, de Souibaah et aussi l’absence de Bentiba pour blessure. En tout cas, le joueur a entamé son travail avec le MCO, où, il espère bien rebondir. L’autre élément qui devait être recruté, à savoir, le milieu de terrain Mansouri Zakaria,(MCA). Il était attendu à Oran, pour finaliser son contrat, après avoir tout conclu avec le président Belhadj. Mais le coach Bououkaz affirme, que ce joueur n’entre pas dans ses plans. Bououkaz devait discuter avec le président Baba, sur Mansouri.

B. Sadek