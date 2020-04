<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Le Mouloudia se fait hara-kiri</span>

Le MCO vit des moments pénibles lors de l’actuel confinement avec les fameux entrainements en solo qui semblent s’émousser et surtout des 7 mois de salaires impayés de ses joueurs et dire que le championnat avec ses huit derniers matchs, va être remis sur rails après le mois sacré du Ramadhan , un vrai dilemme ou casse tête pour ces problèmes qui semblent collés aux basques des Hamraoua et le pire dans tout ce charivari coloré, les responsables du club, aidés par le staff technique, ont eu ‘’l’ingénieuse’’ et bizarre idée de terminer la saison dans le désuet stade Bouakeul, afin de conjurer le sort qui les poursuit, soit disant sur leur aire mascotte de Zabana qui les avaient vu perdre pas moins de 15 points et non des moindres.

Et le comble dans tout cela, faire ta ble rase du côté des Amandiers pour les quatre matchs restant à négocier à domicile qui, soit disant, afin de rattraper la meute qui se compose de pas moins de 7 équipes dont trois idéalement bien placées qui jouent le podium. Un vrai parcours du combattant dans un dernier virage qui a déjà donné le ‘’la’’ pour les équipes qui sont en pôle position et pour le sacre et pour les accessits des 2èmes et troisièmes places synonymes de compétitions africaines ( Ligue des champions et coupe CAF ) , le MCO qui se trouve classé actuellement dans le ventre mou de la Ligue 1, semble se faire hara- kiri en choisissant Bouakeul pour terminer la saison soit disant, en trombe et jouer sur le tapis une place au podium alors que diablement, elle n’a pas su gérer sa saison at home au stade mythique de Zabana en vendangeant à la cantonade des points qui pouvaient lui ouvrir la voie pour le titre de futur balèze de l’actuel challenge de la Ligue 1 et par ricochet, terminer en première Place.

Un titre qui le fuit depuis 1993, dernier sacre dans le giron du championnat national.

Le MCO a-t-il cogité sur ce revirement à 360 degrés pour prendre la responsabilité de terminer déjà une saison entamée sur les faux pas à domicile ou aller faire trempette au stade voisin pour voir grand et rafler la mise des 4 matchs restants à jouer à domicile, face à des équipes qui jouent leur tête dans ce palier et d’autres pour le …podium.

Un dilemme cornélien qui peut facilement enfoncer le club au bas de l’échelle et surtout mettre à nu un branle bas de combat qui ressemble étrangement à de la poudre aux yeux dans le but essentiel et d’éviter surtout et la colère de l’opposition et surtout, des fans du club dépités par la mauvaise tournure que le MCO a pris depuis le coup de starter de la saison.

Le comble dans cette trouvaille, le MCO jouera tous ses matchs à Bouakeul à huis clos (coronavirus oblige) et sans ses invétérés socios , eux (l’entourage du club et son staff ) qui s’évertuaient à crier à qui mieux mieux sur tous les toits que le public hamraoui sera au près des joueurs lors des matchs sachant que les travées du stade Bouakeul sont presque collés au rectangle vert , soit disant une proximité et par-dessus une aubaine pour donner le jus tant attendu aux joueurs afin de les booster de vive manière face au vis-à-vis du jour , une hypothèse qui tombe à l’eau au vu des supporters qui ne seront point de mise(Covid – 19 oblige ), l’autre erreur, c’est de voir comment les Hamraoua vont s’adapter pour pouvoir miser sur les repères de leur nouveau stade(en moyenne, elle dure près de deux mois pour pouvoir être au diapason avec le nouveau terrain), un véritable goulot d’étranglement et ce, afin de prendre en main tous les contours de cette aire qui, il faut le rappeler, avantage beaucoup les équipes visiteuses, l’exemple de l’ ASMO est là pour le vérifier, la peur au ventre de jouer à domicile des asémistes devant la proximité de leurs fans( hé oui !) leur a valu de perdre pas moins de dix points amenuisant son retour en division supérieure , voilà pour les faits et dans cet … entrefaite et vaudeville de mauvais goût, le MCO a déjà joué plusieurs saisons à Bouakeul, lorsque Zabana a été fermée moult fois pour les travaux y inhérents et n’a pas trouvé la formule magique pour faire le plein dans ce stade où à chaque fin de saison , le Mouloudia n’était point parmi les lauréats, soit se permettant se classer au milieu (une bagatelle!) ou bonnement sauver sa tête in extrémis de la charrette menant en division inférieure. Et le comble dans cette déconfiture , c’est le stade Bouakeul qui a été son sanctuaire durant la saison 2007-2008 pour voir le MCO rejoindre pour la première fois la Nationale 2 (la dénomination de Ligue 1 n’existait pas, le championnat professionnel n’était point encore mis sur rails) par une relégation historique sachant que le club s’est maintenu en Nationale Une(dénomination d’alors) pendant 43 ans d’affilé depuis la réunification du championnat qui a eu lieu durant la saison 1964-1965, les deux premiers challenges de 1963-1964 se jouaient sous forme de critériums régionaux , oui c’est à Bouakeul que le MCO a perdu son record d’ancienne équipe qui a duré en Division Une et durant cette fameuse saison , le Mouloudia a perdu pas moins d’une dizaine de points (et avec un public record qui frisait les 15.000 spectateurs) dont le fameux match face au WAT (avant – dernière journée ) qui l’a précipitée au purgatoire avec un score de 0 à 0 et ce, dans une rencontre émaillée par la violence , si le MCO avait gagné ce match à Bouakeul , même la défaite subie face à l’ ASO lors de la dernière journée ne l’aurait point précipitée en division inférieure.

Et durant les péripéties des joutes jouées à Bouakeul, il y a de cela pas longtemps, les mauvais pas aidant, le MCO appelait à chaque fois la rescousse du stade Zabana afin de rejouer dans son aire initiale d’El Hamri pour soit disant (encore !) que son grand public le manquait à l’inverse de Bouakeul qui sonnait étrangement vide avec des fans disséminés ça et là dans les tribunes étroite de ce stade.

Un jeu auquel les différents présidents ont pris part à cela à chaque mauvaise tournure des résultats dans ces deux aires (en somme, en faisant appel à la théorie des vases communicants ) et surtout de se donner bonne conscience et aussi faire front à la farouche vindicte de leurs supporters et cela jusqu’à l’ heure actuelle , au vu de toutes ces situations cocasses , le Mouloudia est –il un adepte de la fameuse devise de l’arroseur arrosé ? , alors que le mal est ailleurs (choix de joueurs en deçà et aussi à d’’autres paramètres que tout le monde connait et qu’il est inutile d’énumérer tant les problèmes financiers et tout le bataclan y afférent, englobent l’univers Hamraoui. A chaque couac, le MCO semble tétanisé pour trouver le bon choix sans y mettre le côté stratégique, méthodique et même scientifique que mettent en place les grandes équipes afin de baliser le chemin menant à la gloire. C’est tout dire, choisir … entre le fromage et la poire, il n y a évidemment à faire q’un choix pour déboucher sur le… bon choix !

A.Remas