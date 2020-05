<span style='text-decoration: underline;'>Solidarité</span>:<br><span style='color:red;'>Le mouvement associatif s’implique durant cette période de jeûne et de confinement</span>

Dans le cadre du programme des actions de solidarité qui se déroule en marge du mois sacré, quelque 42 associations de la jeunesse, en partenariat avec les services du secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran et ceux de l’ODEJ, ont procédé à la distribution de plus de 200 packs alimentaires.

Les services de la jeunesse et des sports, avec ceux de l’ODEJ, ont coordonné ladite opération avec lesdites associations qui se sont impliquées sur le terrain, en doublant les efforts pour la concrétisation et la réussite de ladite opération. Cette initiative a été au profit des familles qui relèvent de la couche sociale défavorisée et celles qui souffrent de la situation de confinement, notamment, celles qui vivent dans les zones d’ombre. Sachant que la période de crise sanitaire a entrainé certains chefs de familles à geler leurs activités commerciales, ce qui a engendré des conséquences négatives sur leur situation financière. Dans le même cadre, lesdits services ont œuvré dur pour collecter les dons et ont concrétisé cette opération humanitaire pour essayer de relever la pression auxdites familles durant ce mois de jeûne et durant cette période de crise sanitaire qui sévit en leur distribuant des produits alimentaires de base pour passer un bon mois sacré.

Les dons ont été offerts par les bienfaiteurs qui ont fait ce geste pour participer à ce genre d’actions humanitaires qui se multiplient durant ce mois sacré et durant cette période critique suite à la propagation de l’épidémie du Covid-19 qui engendre des conséquences assez pénibles sur le portefeuille des familles qui ont un revenu limité.

Bekhaouda Samira