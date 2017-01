<span style='text-decoration: underline;'>Formations politiques</span>:<br><span style='color:red;'>Le MPA de Benyounès siphonne les autres partis</span>

Alors que l’information a commencé déjà à circuler en décembre dernier, le coordinateur du Mouvement populaire algérien (MPA) de la wilaya d’Alger, Abdelhakim Bettache, a tenu hier à présenter les nouveaux élus de l’APW d’Alger qui ont rejoint la formation de Amara Benyounès.

Alger: Wahida Oumessaoud

Il s’agit en effet de 8 élus de l’APW d’Alger, dont 5 du RND et 3 du FFS qui ont changé de couleur politique pour rejoindre le MPA qui se trouve en 3ème position à l’APW d’Alger représenté par 8 élus. Prenant la parole lors d’une conférence de presse au siège de son bureau à Alger, le coordinateur d’Alger, a tenu à présenter les nouvelles recrues du MPA. Ainsi, il a tenu également à citer les quelques avantages qu’offre son parti aux militants et qui ont convaincu les militants d’autres formations politiques de rejoindre le MPA. Il citera entre autres l’ouverture démocratique, l’encouragement des jeunes, les débats démocratiques et transparents… Le coordinateur du MPA d’Alger a affiché son optimisme quant à l’avenir de sa formation politique, tout en annonçant que d’autres recrues sont envisageables dans les prochains jours. Il citera notamment les P/APC de la Casbah, Bab El Oued et Rouiba. Abdelhakim Bettache qui rappelle que le MPA compte plus de 1600 élus à l’échelle nationale, a souhaité que le MPA occupera la deuxième place où même la première lors des prochaines législatives. C’est en effet, l’objectif et le souhait du président du MPA, Amara Benyounès qui l’a réitéré à maintes reprises. Ces nouvelles adhésions des élus locaux auront un grand rôle, selon le conférencier, dans le bon classement du MPA dans les différentes élections. «Le parti a gagné une grande place dans l’échiquier politique de la wilaya» a-t-il estimé.

Par ailleurs, le P/APC d’Alger-centre a rappelé que son parti a débuté les opérations de l’installation des commissions de préparation des élections législatives prochaines. Ces commissions veilleront à la réception et l’étude des dossiers de candidatures aux législatives prochaines. Le conférencier a rappelé que la première étape a été concrétisée la semaine dernière avec l’installation officielle de la commission nationale. Concernant le bureau fédéral d’Alger, M. Bettache dira qu’elle «vient d’être installée». La commission en question composée de 5 membres, sera en contact permanant avec la commission nationale qui étudiera et validera à son tour les choix de candidatures recueillies souligne le conférencier.

Il est à noter cinq élus de la formation d’Ahmed Ouyahia et trois élus du plus vieux parti de l’opposition, ont fait allégeance au parti d’Amara Benyounès en créant un groupe MPA au sein de l’APW d’ Alger. Le MPA se retrouve représenté à l’APW d’Alger malgré lui et se positionne comme la troisième force politique au sein de l’APW. Ainsi, sur un total de 55 élus, le Front de libération nationale (FLN), reste leader avec 29 élus, le FFS passe à 11 élus (14-3), le RND quant à lui est passé de 12 élus à 7 élus. Pour ce qui est du MPA, celui-ci se retrouve avec 8 élus.