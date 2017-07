<span style='text-decoration: underline;'>Alors qu’il a critiqué le patron du parti</span>:<br><span style='color:red;'>Le MPA fustige Bettache</span>

Suite à la démission de plusieurs cadres du parti dans la wilaya d’Alger, la direction du Mouvement populaire algérien (MPA) sort de son silence et clarifie la situation. Ainsi, le parti de Amara Benyounès a expliqué dans un communiqué, que les militants au niveau d’Alger, ont décidé de retirer la confiance du coordinateur d’Alger.

«Une lettre adressée au secrétaire national à l’organique signée par plus de 260 cadres de la wilaya d’Alger demandant le retrait de confiance à l’ancien coordinateur» indique-t-on et d’ajouter «Ce dernier, dans un mouvement de fuite en avant et devant l’ampleur du mouvement de contestation, a déposé sa démission, la troisième en moins d’une année, démission acceptée avec accusé de réception. Depuis ce jour, il se lance dans une campagne d’insultes et de dénigrement indignes d’un responsable politique».

Sur le même point, la coordination d’Alger tient à rappeler que «ce personnage n’avait aucun problème avec la direction du parti et encore moins avec son président». «Ce sont les militants d’Alger qui ont décidé de lui retirer leur confiance et qui s’engagent à préparer et à affronter les prochaines élections en toute sincérité, détermination et confiance, afin que le MPA puisse au minimum conserver sa troisième place sur l’échiquier politique» précise-t-on.

Par ailleurs, le secrétaire national à l’organique a informé l’assistance que la commission électorale de wilaya sera installée la semaine prochaine juste après la mise en place de ma commission nationale électorale, il a aussi demandé à l’ensemble des communes de commencer à collecter les candidatures afin de les transmettre à la commission électorale. Dans le débat qui s’en suivi, beaucoup de présents ont relevé le retard pris dans la préparation des élections en raison de la défaillance de l’ancien bureau de wilaya. Ils se sont engagés à redoubler d’efforts afin d’être présents dans la totalité des communes de la wilaya.

A noter, que le communiqué en question, a été rédigé après une réunion de la coordination de la wilaya d’Alger qui a eu lieu samedi 22 juillet au niveau du siège du parti, présidée par le secrétaire national à l’organique, dont l’ordre du jour s’est porté sur deux points à savoir la préparation des élections locales et le retrait de confiance et démission de l’ancien coordinateur de wilaya.

Il est à souligner que Abdelhakim Bettache ex-coordinateur de wilaya d’Alger du MPA, avait qualifié samedi dernier lors d’une conférence de presse animée à Alger, le président du MPA de «dictateur». Il a interpellé le ministre de l’Intérieur en vue d’ouvrir une enquête sur les dépassements enregistrés dernièrement dont aucun conseil national n’a été tenu depuis le dernier congrès qui a eu lieu en 2016 et qui a débouché sur une série de décisions et de recommandations. M. Bettache a, également, lancé un appel aux militants et cadres du parti ayant démissionné pour se joindre à l’initiative ayant pour objet de remettre le parti sur les rails et à défendre les idéaux du parti, à savoir le combat pour la démocratie, ajoutant qu’une rencontre devrait avoir lieu prochainement pour se concerter, débattre de l’avenir du parti et prendre des décisions qui s’imposent.

Alger: Wahida Oumessaoud