Le musée des arts… un accouchement douloureux

Le projet, pompeusement dénommé au départ, “Musée des Art Modernes d’Oran”, le MAMO, sera enfin livré aujourd’hui, après une cérémonie d’inauguration très attendue, regroupant les responsables du secteur de la Culture et les autorités locales. L’ancienne bâtisse des ex-galeries algériennes, située sur la rue Larbi Ben M’Hidi, a donc enfin été rénovée et aménagée en espace d’exposition, dédié à l’art contemporain. La séance inaugurale de cet espace culturel, sera en principe marquée, par trois expositions jugées très riches et importantes, au regard des œuvres qui seront exposées, signées, nous dit-on, par de grands maîtres de la peinture algérienne. Il s’agit de tableaux des collections publiques de l’Etat, ramenés du Musée Zabana, de celui des Beaux Arts d’Alger et de l’Office de gestion des biens culturels (OGBC). Selon un confrère de la presse locale, les principaux tableaux exposés, seront ceux de grands artistes de renom, comme Abderahmane Hameche de Tlemcen, Yeles de Béjaïa, du musée Zabana. Il citera également ceux d’Issiakhem, Khedda, Benattar, Leila Ferhat, Maâmeri Azouaou, Benmansour et Mesli. La seconde exposition, organisée dans la nouvelle galerie d’arts d’Oran, sera dédiée aux artistes de l’art contemporain, comme Zoubir, Denis Martinez, Hellal et Guermez…Et une troisième exposition, indique la même source, sera consacrée à une quinzaine de sculpteurs de renom, dont les sculptures sur marbre de Aggad de Relizane, de Selka d’Oran ou de Mahboub de Tlemcen. On ne peut évidemment que se féliciter et applaudir, cette belle initiative qui a en premier lieu, le mérite d’avoir rendu à la ville, cette belle infrastructure urbaine abandonnée depuis des années. Même si le choix de son affectation a un projet culturel, un musée des arts modernes, reste pour bon nombre d’Oranais plutôt contestable et inopportun. Cette grande dépense publique, risque d’être vaine et inutile, quand on sait que même le Musée de même nature, édifié il y a longtemps à Alger, a encore de la peine à trouver ses marques et les moyens, permettant de l’inscrire au véritable registre des arts, dits modernes ou contemporains. Les Oranais se souviennent, de l’ex-Prisunic de la ville, une autre grande surface commerciale qui a été on le sait, transformée en “Centre culturel multifonctionnel”. Une autre “trouvaille” culturelle, n’a servi en réalité, que d’alibi aux décideurs locaux de l’époque, pour engager des dépenses faramineuses dans un projet, qui lui aussi, a trainé en longueur, durant près de huit ans, pour servir au final de locaux au Cabinet du Président de l’APC. Car, entre temps, le siège de la grande Mairie, dite des “deux lions”, a été inscrit, au registre des chantiers de réhabilitation. Ce qui en toute logique, prouve bien, que le projet initial de “Centre culturel multifonctionnel”, implanté dans l’enceinte de l’ex-Prisunic, n’avait rien d’urgent, d’utile ou de primordial, pour la ville et ses habitants. Ce qui devenait urgent, c’était surtout l’assainissement de ces deux anciennes grandes surfaces commerciales, squattées par des bandes de vagabonds et de délinquants en tout genre. Les façades décrépies et hideuses des bâtiments à l’abandon, ne faisaient pas bon ménage avec le splendide boulevard de la Soummam, en cours de rénovation et la belle image de l’hôtel Royal, alors en finition. Les anciennes Galeries rénovées et aménagées, affectées “provisoirement” au Musée Zabana, serviront d’annexe, aux salles d’exposition de tableaux de peinture, vus et connus, par tous les amateurs de cet art. Alors pourquoi parler abusivement de “Musée des arts modernes”, là ou même l’art classique et traditionnel, ne connaît pas encore un grand élan…

Par S.Benali