<span style='text-decoration: underline;'>140 palestiniens tués et des centaines de blessés </span>:<br><span style='color:red;'>Le mutisme international continue face aux exactions israéliennes</span>

Cet épisode meurtrier n’est ni le premier, ni le dernier d’un long et terrible feuilleton imposé à la jeunesse palestinienne qui se bat à main nue face à l’armada israélienne qui n’accorde visiblement que très peu d’intérêt à la vie des Ghazaouis. Près de 140 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats de l’occupation israélienne depuis le début des manifestations.

Le massacre des Palestiniens par l’armée d’occupation israélienne, ne semble pas connaître ses limites. En tout cas, les acteurs occidentaux qui comptent sur l’échiquier mondial, donnent la fâcheuse impression de laisser faire l’Etat sioniste. La dernière illustration de cet état de fait vient de Ghaza où encore une fois un adolescent palestinien de 15 ans a été tué avant-hier par des tirs de soldats de l’occupation israélienne. Le coup tiré vraisemblablement par un Sniper, a touché mortellement le jeune garçon, alors qu’il prenait part à une manifestation près de la frontière séparant Israël de la bande de Ghaza. Le ministère de la Santé local qui a fait état du décès de l’adolescent, a également indiqué que 25 autres Palestiniens ont été blessés lors des manifestations le long de la frontière qui «ont dégénéré en affrontements avec l’armée israélienne», selon Achraf al-Qodra, porte-parole du ministère palestinien de la Santé à Ghaza.

Cet épisode meurtrier n’est ni le premier, ni le dernier d’un long et terrible feuilleton imposé à la jeunesse palestinienne qui se bat à main nue face à l’armada israélienne qui n’accorde visiblement que très peu d’intérêt à la vie des Ghazaouis. Mais cette réplique militaire à des manifestions pacifiques n’est pas pour les décourager, puisque depuis le 30 mars dernier, ils ont initié des manifestations pour dénoncer le blocus israélien qui dure depuis plus de dix ans et au nom du droit au retour des Palestiniens sur les terres qu’ils ont fuies ou dont ils ont été chassés à la création d’Israël en 1948. Le bilan de ces marches de la dignité est très lourd, puisqu’on on comptabilise près de 140 tués parmi les Palestiniens. Tous assassinés par des tirs de soldats de l’occupation israélienne.

En plus de ce bilan macabre, les autorités sanitaires de Ghaza, ont enregistré 220 blessés parmi les Palestiniens. Les médecins sont formels. Beaucoup ont été touchés par de vraies balles, tirées par les soldats israéliens, alors que d’autres ont été asphyxiés par le gaz lacrymogène lors des manifestations pacifiques.

Cette féroce répression n’a pas entamé le moral des Palestiniens. Ainsi, et au centième jour après les premières marches du retour, et malgré les 140 Palestiniens tués par des tirs de soldats de l’occupation israélienne depuis le début des manifestations et les centaines de blessés, la mobilisation demeure aussi forte. Ainsi, des foules de citoyens palestiniens se sont dirigées à proximité de la barrière érigée par l’occupant israélien ce vendredi pour une énième manifestation pacifique. Les observateurs comptabilisent la 16ème semaine consécutive de courage de la part des Palestiniens. Un courage illustré par les 3533 Palestiniens arrêtés au cours du premier semestre de 2018 par les forces de l’occupation israélienne. On compte dans le lot des prisonniers, 651 enfants et 63 femmes, ainsi que 4 journalistes.

Alger: Smaïl Daoudi