La rentrée parlementaire a eu lieu hier, celle du gouvernement et l’école interviendront demain. Les «observateurs», pas très avertis faut-il le préciser, avaient pronostiqué une période chaude, voire un peu trop chaude pour l’Algérie. Pour argumenter leur pessimisme, ils ont inventé une crise politique, une détresse sociale et un marasme économique. Tous les ingrédients d’une rentrée qu’ils attendaient très perturbée.

Le fait que deux chefs de l’exécutif s’étaient succédé au Palais du gouvernement en l’espace de trois mois, a alimenté, faut-il le rappeler, tous les fantasmes politiques d’une scène nationale qui fonctionne exclusivement aux signaux adressés par El Mouradia. En d’autres termes, on ne sait plus quoi faire, ni même quoi penser, lorsque la présidence de la République se met un peu en retrait de l’actualité politique. Les ministres avaient beau travailler, les institutions fonctionner normalement, il fallait qu’on l’invente cette crise politique. Alors on s’est mis à remuer partout où «une source» peut s’exprimer et dire des choses «méchantes» et la presse grossissait tout petit incident. La rumeur faisait le reste bien entendu. C’est cela une crise fabriquée.

Sur le volet social, rien n’est laissé au hasard. Nos «observateurs», ont soulevé toutes les pierres. Là où un enfant pleure, une famille trébuche, un brin d’herbe s’enflamme, une voiture dérape, l’Etat en est toujours la cause. Ils ont tellement fait dans l’alarmisme qu’ils ont cru en leur mensonge et ont vu l’Algérie tel un chaudron prêt à exploser à n’importe quel moment. Et pour eux, quoi de mieux qu’une rentrée sociale pour que la mèche s’allume.

Au plan économique, ce sont les chiffres qui affolent les «observateurs». Ils en font une lecture franchement décalée, soupèsent toutes les données et concluent que le pays ne va plus à la dérive. Il est en plein dans un marasme tellement profond qu’à chaque chute du prix du baril du pétrole, ils se pressent pour annoncer l’apocalypse.

Tous ces ingrédients dignes d’une explosion sociale à retentissement nucléaire, devaient être réunis ces derniers jours. Mais force est de constater que la mayonnaise de l’émeute généralisée n’a pas pris. Cela dit, ne croyez pas qu’ils baissent les bras pour autant. Ils nous disent déjà qu’une rentrée sociale ça dure un mois ou deux. Nous allons attendre!

Par Smaïl Daoudi