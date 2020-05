<span style='text-decoration: underline;'>L’ex international de l’USMBA, Tlemçani Abdelkader </span>:<br><span style='color:red;'>Le mythique Garrincha algérien</span>

Avec une carrière bien remplie et exemplaire à tous les niveaux, l’ex international, Abdelkader Tlemçani demeure l’un des meilleurs ailiers de tous les temps pour le sport roi algérien.

Ses dribbles et surtout ses dépassements sont inoubliables. C’était lui qui a signé les dépassements de ses adversaires sur le côté droit tout en effectuant des accélérations en dehors du rectangle. Il avait donc précédé la fameuse accélération du Merengue Gareth Bale sur le barcelonais Jordi Alba. La longue carrière de Tlemçani a commencé au sein de club formateur du RCG Oran qui a enfanté après les Belaïli et Bounadjah entrainés à un certain moment par Tlemçani. L’ex joueur au dossard ‘7’ de l’USM Bel Abbés a signé une licence avec l’ASM Oran avant de rejoindre le club phare de Sidi Bel Abbés, l’USMBA en 1986. Sous la houlette du défunt entraineur Abdelkader Bahmane, il a réalisé l’accession avec l’Union vers l’élite en 1988 où les nostalgiques se rappellent du but de l’accession inscrit par Haffaf face au Gallia de Mascara. La saison suivante en première division, Tlemçani a explosé en se portant un dribleur de classe et un finisseur létal, tout en éliminant ses adversaires avec des dribles à la Garrincha et en inscrivant des buts en vrac. En 1991, ce fut l’apothéose en remportant la coupe d’Algérie et en marquant le second but contre la JSK de l’époque. L’été qui suivra, Tlemçani s’exila au Maroc pour jouer d’abord sous les couleurs du MAS Fès et au Raja de Casablanca l’année suivante.

Puis, retour en Algérie en signant avec le MC Oran en 1993 et retour au bercail avec l’USMBA en 1995. Un passage de courte durée puisque l’ex ailier droit volant ira à Mostaganem (WAM) et acheva sa carrière au sein de son club formateur, le RCGO. Avec l’équipe nationale, sa première sélection à 21 ans était en 1985. Tlemçani compte 16 sélections et un but marqué. Drôle de décisions supposées être ‘régionalistes’, Tlemçani et Belloumi furent privés de participer à la CAN gagnée par l’Algérie en 1990. Puis, les ministres des sports à l’époque confirme Abdelkader, c’était l’interdiction à Tlemçani d’aller signer avec le PSG à son âge d’or de 22 printemps alors que les Madjer et Assad ont été autorisés à jouer outre mer. Tlemçani s’est reconverti ensuite à la carrière d’entraineur avec le RCGO et le MCO. Aujourd’hui, et à l’âge de 57 ans, Tlemçani mène une vie paisible chez lui à Misserghine (Oran) et quand nous lui avons demandé un mot pour nos lecteurs, l’ex international de l’USMBA nous répondit : Mon vœu et que Allah nous épargne de cette pandémie dans des brefs délais ».

B. Didène