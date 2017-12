<span style='text-decoration: underline;'>NRB Matemore</span>:<br><span style='color:red;'>Le Nadjah renait de ces cendres</span>

Pour ceux qui ont suivi, l’historique catastrophique du club du Nadjah de Matemore savent, qu’en raison de guerre clanique, attisée par d’anciens élus communaux, a vu le club qui évoluait au palier de la régionale une, de la ligue régionale de football de Saida, pour raison de forfait, a été, conformément à la règlementation, rétrogradé par la ligue, au bas de l’échelle de notre football, soit la division pré honneur, et sans l’intervention de sages et amoureux du club. Ce club, qui représente une commune distante de quelques bornes, de la cité de l’Emir Abdelkader, aurait pu disparaitre ainsi. Tant bien que mal, le club a retrouvé la compétition, en s’engageant durant la saison 2015/2016. Et finalement, le club après avoir mené la danse en championnat, a retrouvé cette saison la compétition, de la division d’honneur, où après deux journées l’équipe est première. A ce sujet, notre journal a sollicité le président du club, Azouz Ali, qui s’est exprimé comme suit : « malgré les difficultés et les jets de peaux de bananes par certains, nous avons réussi à remettre en selle le club, qui a failli disparaitre. Heureusement nos efforts n’ont pas été vains, puisque pour sa première saison, il a accédé en division d’honneur, et nous avons pour objectif : jouer l’accession au palier de la régionale deux. Car nous sommes décidés à faire retrouver à notre club, la place qui lui sied le mieux, en l’occurrence, la régionale une, d’autant que les nouveaux élus, à leur tête le maire, ont promis de nous aider à tous les niveaux ».

B. Berhouche