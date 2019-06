<span style='text-decoration: underline;'>Bensalah a appelé ce jeudi au dialogue inclusif</span>:<br><span style='color:red;'>Le niet de la rue</span>

Abdelkader Bensalah qui, dans son discours, s’est dit convaincu «que seul le président de la République, élu démocratiquement, jouira de la confiance et de la légitimité requises pour lancer ces réformes et contribuer à relever les défis qui se posent à notre Nation», se projette dans l’avenir au moment où les centaines de milliers de manifestants l’ont définitivement classé dans un passé qu’ils veulent voir révolu, le plus tôt possible.

Le face-à-face entre le chef de l’Etat et le mouvement populaire n’a rien apporté de nouveau, le débat a tourné au dialogue de sourds. Autant Abdelkader Bensalah a tenté de se donner toutes les chances en renouvelant son offre de dialogue, sans y mettre aucun préalable, dans le sens de fixer une date pour un scrutin présidentiel, notamment, autant les centaines de milliers de manifestants lui ont clairement signifié une fin de non recevoir. Cet échange devenu répétitif, amène à s’interroger sur l’issue de la crise qui dure depuis plus de trois mois et dont les conséquences sur les volets sociaux et économique peuvent se révéler catastrophiques.

Pour l’heure, de ce discours de sourds il n’en sort encore rien de probant, mais ce n’est visiblement pas l’avis de Abdelkader Bensalah qui, dans son discours de jeudi dernier, a appelé la classe politique, la société civile et les personnalités nationales à «opter pour la voie du dialogue inclusif en vue de poser les jalons du processus de concertation». Pour le président de l’Etat, ledit dialogue doit «poser les jalons du processus de concertation que l’Etat s’emploiera à organiser dans les meilleurs délais, à débattre de toutes les préoccupations portant sur la prochaine échéance présidentielle, et partant, tracer une feuille de route devant aider à l’organisation du scrutin dans un climat d’entente et de sérénité».

Et comme pour répondre aux critiques qui ciblent les institutions présidentielle et gouvernementale, le président de l’Etat a pris l’engagement de garantir de réunir «au scrutin présidentiel, toutes les conditions d’une élection régulière, libre et transparente, telle que souhaitée par notre peuple». Cela dit, le président par intérim s’est même cru un devoir de trouver dans la nouvelle étape que vit le pays «une opportunité précieuse pour restaurer la confiance et mobiliser les forces patriotiques nationales en vue de construire le consensus le plus large possible autour de l’ensemble des questions en rapport avec les aspects législatif, réglementaire et organisationnel de cette élection, et sur les mécanismes de son contrôle et sa supervision».

Le peuple dont il était question dans son discours, ne lui a pas rendu la politesse et rejeté dans l’ensemble et le détail, l’offre de dialogue qu’il a adressé aux acteurs politiques et de la société civile. Ces derniers ont d’ailleurs suivi l’exemple des manifestants et ont globalement renvoyé le président de l’Etat à sa copie. En un mot comme en mille, la tentative d’enclencher un nouveau processus de dialogue devant mener le pays à un scrutin présidentiel, sans transition est resté, pour l’heure, sans écho positif de la part des Algériens, en tout cas de la part de ceux qui ont battu le pavé, hier, aux quatre coins du pays.

L’ambiance dans l’ensemble des villes qui ont vu déferler des milliers de marcheurs, était, en ce 16e vendredi de mobilisation populaire, synonyme d’impasse dans l’équation algérienne. Les manifestants ont réitéré leur première revendication qui consiste en le départ de Abdelkader Bensalah et Nourreddine Bedoui. Les «2B» sont visiblement un point de fixation du mouvement populaire et l’on ne peut envisager la moindre avancée dans la solution de la crise, si les autorités n’obtempèrent pas. Le peuple souverain qui, s’appuyant sur les articles 7 et 8 de la Constitution, a encore une fois dans l’ensemble des wilayas, réclamé le départ des «2 B», comme principal préalable au dénouement de la situation.

Yahia Bourit