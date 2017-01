<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Le nombre d’enseignants à l’université «Mustapha Stambouli» dépasse le millier</span>

Le nombre d’enseignants à l’université «Mustapha Stambouli» de Mascara a dépassé le millier après le recrutement, la semaine dernière, de 52 nouveaux ayant réussi à un concours, a-t-on appris lundi du recteur de cet établissement de l’enseignement supérieur. Ce nombre a augmenté à 1012 enseignants de différents grades encadrant 25.000 étudiants répartis sur sept facultés et trois pôles universitaires, a indiqué Dr Khaldi Abdelkader. Ainsi, 12 enseignants diplômés de doctorat et magister ont rejoint la faculté de lettres et des langues, 8 la faculté de sciences humaines et sociales, 2 autres la faculté de droit et sciences politiques, 11 celle des sciences et technologies, 7 celle des sciences exactes, 4 la faculté des sciences de la nature et vie et 8 celle des sciences économiques, commerciales et de gestion, a-t-il précisé. Le niveau d’encadreurs a également augmenté dans les dernières années au niveau de cette université qui compte désormais des dizaines de maitres assistants et des centaines de doctorants. Un nouveau pôle universitaire de 8.000 places pédagogiques est entré en service destiné aux facultés des sciences sociales et humaines, des langues et des lettres et 5 laboratoires de recherche dédiés aux parasites et à la microbiologie et un nouveau bâtiment du rectorat seront prochainement réceptionnés, a-t-on annoncé par ailleurs.