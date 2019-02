<span style='text-decoration: underline;'>Derbal a révélé hier à partir de Ain Defla </span>:<br><span style='color:red;'>Le nombre des électeurs a baissé de 151.000 noms</span>

La mission première de M.Derbal est principalement de contrôler le déroulement de la campagne électorale et du scrutin, lui-même. Mais avant, il est présentement en posture de convaincre l’opinion nationale de l’indépendance de l’instance qu’il préside, aux fins d’amener les Algériens à privilégier le vote comme acte de citoyenneté, au lieu et place de manifestations de rue.

Le président de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections (HIISE) a fait, hier, à partir de Ain Defla, une étonnante révélation. S’exprimant sur l’assainissement des listes électorales, dont l’opération a pris fin récemment, M.Derbal a affirmé que le nombre d’inscrits dans ledit fichier a connu une baisse de l’ordre de 151.000 noms, en comparaison avec la présidentielle de 2014. Il faut dire que dans un pays où le taux de natalité est en progression, de même que l’espérance de vie, il est curieux de constater un reflux du nombre d’électeurs. L’explication la plus plausible, serait que les jeunes ne se sont pas inscrits sur les listes électorales. Ce qui revient à dire que la campagne lancée, à cet effet, par les pouvoirs publics a échoué. Mais lecture, du reste recevable, amène le président de la HIISE à estimer que nous avons là «un gage de précision du taux de participation et de légitimité pour le vainqueur».Pour M.Derbal, la crédibilité de l’opération ne fait pas de doute en ce sens que le «travail effectué en matière d’assainissement des listes (…) constitue un gage de précision du taux de participation et de légitimité pour le vainqueur».

M.Derbal, n’a, néanmoins, pas trouvé mieux pour expliquer la baisse du nombre d’électeurs par le fait qu’«à chaque jour que Dieu fait, nombre de personnes bouclent leur 18 ans au moment où d’autres quittent ce bas-monde d’où la nécessité de procéder à l’assainissement des personnes inscrites sur les listes électorales, une opération presque sans fin».

Le président de la HIISE, qui s’exprimait à partir de la Radio locale de Ain Defla, a insisté sur la formation, notamment sur le perfectionnement des 410 membres de la Haute instance. «Le travail de l’instance s’effectue avant, pendant et après les élections, des étapes qui ont chacune une spécificité et qui, de ce fait, nécessite une formation appropriée», a souligné M.Derbal, observant que «l’instance accompli une mission de contrôle, non d’observation».

La HIISE s’emploie à garantir que les voix exprimées en faveur d’un candidat donné profitent réellement à ce dernier, a insisté le premier responsable de la l’instance, non sans souligner fortement l’indépendance dont jouit la HIISE sur les plans législatif, financier ainsi que celui ayant trait à la prise de décision. La mission première de M.Derbal est principalement de contrôler le déroulement de la campagne électorale et du scrutin, lui-même. Mais avant, il est présentement en posture de convaincre l’opinion nationale de l’indépendance de l’instance qu’il préside, aux fins d’amener les Algériens à privilégier le vote comme acte de citoyenneté, au lieu et place de manifestations de rue.

Il s’est même obligé de relever que les plaintes ou recours introduits étaient souvent la résultante de la méconnaissance ou de la mauvaise interprétation de la réglementation en vigueur. En d’autres termes, l’administration sous le contrôle de la HIISE s’est strictement conformée à la loi. « Souvent, pour ne pas dire toujours, les plaintes enregistrées résultent de la méconnaissance ou de la mauvaise interprétation de la réglementation en vigueur, des lacunes que seules la recherche et la formation sont à même de combler», a-t-il argumenté.

Nadera Belkacemi