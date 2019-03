<span style='text-decoration: underline;'>Distribution de logements à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Le nombre revu à la hausse</span>

Alors que la wilaya parleait auparavant de la distribution de plus de 20.000 logements de différents types dans la capitale de l’Ouest en 2019, ces chiffres ont été revus à la hausse récemment. Et ce sont 28.400 logements qui devront être distribués au courant de cette année.

Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, s’est montré rassurant en déclarant récemment, que la wilaya poursuivra sa cadence de distribution des logements pour assurer un meilleur cadre de vie aux citoyens, en premier lieu, ceux disposant de prè-affectations, pour passer ensuite à l’éradication de quelques bidonvilles.

Notons que durant cette année, un quota de 3.000 logements sera réservé dès le premier semestre au quartier des Planteurs, et les bénéficiaires seront relogés à Oued Tlélat et Benfréha. Hai Sanaouber, ex- les Planteurs, ce site précaire a bénéficié d’un programme spécial de 11.000 logements, décidé par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, lors d’une de ses visites à Oran. Plusieurs opérations de relogement ont déjà été organisées au profit des habitants de ce quartier populaire. La bonne nouvelle ira aux occupants de « haouch Snabi» qui ont vécu le calvaire depuis des décennies, ainsi que les habitants de « Batimat Taliane», ainsi que d’autres sites tels que «Sardina» à Mers El Kebir qui désespèrent eux aussi, depuis plusieurs années de souffrance.

Les occupants de la « ferme Djaaider », sont aussi concernés par une prochaine opération de relogement, comme ceux du lieu dit «Hayat regency».

Par ailleurs, et concernant les demandeurs à points de la Daira d’Oran, un communiqué sera émis dans les jours à venir par les services de la daïra d’Oran concernant les demandeurs de logements à points. En effet, selon le chef de La daïra d’Oran, Rahmouni Mourad, l’opération préliminaire d’étude des dossiers, a permis de baisser le nombre des demandeurs de 99000 à 37000.

Mais pour éviter de tomber dans les erreurs, un communiqué sera émis dans les jours à venir pour informer les demandeurs qui ont été mis en demeure par voie postale et qui ne se sont pas rapprochés des services de la daïra du fait que plusieurs d’entre eux ont changé d’adresse. Une fois l’étude achevée, la commission du logement de la daïra prendra le relais pour l’étude des dossiers. Notons que la question concernant les demandeurs à points est parmi les plus épineux à Oran.

C’est devenu un véritable casse-tête pour les services concernés comme aucune opération de relogement de ce type n’a eu lieu depuis les années 90, d’autant plus que des dossiers datent de 1975. Beaucoup de demandeurs ont changé d’adresse, ce qui rend difficile de les contacter pour les informer de la situation de leurs dossiers.

Fethi Mohamed