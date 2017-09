<span style='text-decoration: underline;'>Licences d’importation</span>:<br><span style='color:red;'>Le nouveau cap de Benmeradi</span>

Le ministre a clairement remis en cause la politique du gouvernement précédent pour ce qui concerne les autres produits soumis à licences. Il dira, en réponse à une question sur le sujet, que la liste contient 22 produits. Le constat du ministre est que les importations, objet de la mesure, n’ont qu’un impact marginal sur le marché national et la productivité locale.

La situation économique et financière du pays, a beau être le principal sujet de discussion dans les sphères politiques du pays, il n’en demeure pas moins que des problèmes concrets qui découlent de cette même situation restent pendant et finiront par revenir au devant de la scène. Il est clair que l’un des dossiers les plus pressants, est en rapport avec le commerce extérieur qui a constitué depuis le gouvernement Sellal, en passant par celui de Tebboune, l’un des goulots d’étranglement de la politique gouvernementale. Dans ce dossier, l’opinion nationale retient principalement les licences d’importation dont ceux des véhicules, à l’origine de toutes les polémiques. Sur la question, le ministre du Commerce, en déplacement ce jeudi à Djelfa, ne s’est pas fait catégorique. Il dira à ce propos, que le dossier est toujours à l’étude. Comprendre par là que le travail réalisé par son prédécesseur n’a pas été retenu. A nouveau Premier ministre, nouvelles orientations sur ce dossier précisément. En effet, pesant plus d’un milliard de dollars, après avoir frôlé les 6 milliards de dollars, le poste d’importation de véhicules légers est on ne peut plus épineux pour le gouvernement. Peut-on «gaspiller» autant d’argent dans la situation financière actuelle ? Cette question lancinante n’a toujours pas de réponse au sein du gouvernement Ouyahia. Son ministre du Commerce s’est contenté de dire que le dossier des licences d’importation de véhicules est à l’étude. Il va jusqu’à dire qu’il n’a pas encore été examiné par son département ministériel. C’est dire que la priorité ne semble pas orientée dans ce sens pour Mohamed Benmeradi.

Toujours dans l’importation et les licences, le ministre a clairement remis en cause la politique du gouvernement précédent pour ce qui concerne les autres produits soumis à licences. Il dira, en réponse à une question sur le sujet, que la liste contient 22 produits. Le constat du ministre est que les importations, objet de la mesure, n’ont qu’un impact marginal sur le marché national et la productivité locale. Autant dire que la démarche du gouvernement précédent, était quelque peu stérile et n’agissait aucunement sur la balance commerciale du pays. Il y aura là aussi remise en cause de la démarche. Pour cela, Mohamed Benmeradi annonce un travail commun entre son département et l’ensemble des secteurs concerné par les importations pour trouver un schéma objectif pour réduire les importations. Le ministre cite l’agriculture et l’industrie «en vue d’examiner la possibilité de retirer certains produits et contingents de cette liste ou d’en ajouter d’autres, en 2018». Une concertation apparemment nécessaire, mais qui risque de prendre un certain temps, au vu de la complexité de la démarche. Qu’en sera-t-il entre temps ?

En attendant de trouver une réponse à cette question, le ministre du Commerce s’est penché à Djelfa sur la problématique de la régulation du commerce dont les faiblesses provoquent la hausse des prix des fruits et légumes. Il annoncera à ce propos, l’ouverture prochaine du marché de gros des fruits et légumes à Ain Ouessara. Une acquisition qui s’ajoutera aux 5 projets similaires prévus à l’échelle nationale. Le but de toutes des réalisations consiste à assurer la régulation et l’organisation du marché, a affirmé M. Mohamed Benmeradi.

Alger: Smaïl Daoudi