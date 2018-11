<span style='text-decoration: underline;'>Beddiar Houari </span>:<br><span style='color:red;'>Le nouveau jardin portera son nom </span>

Alors des festivités du 64e anniversaire, de déclenchement de la révolution, les autorités d’Oran, à leur tête le wali d’Oran, M. Cherifi Mouloud, le président de l’APW, M. Boubakeur Mohamed et le maire d’Oran, M. Boukhatem Nourreddine, ont honoré la mémoire du défunt footballeur du MCO, Beddiar Houari, dont le nouveau jardin, situé près du stade Zabana portera désormais le nom. Effectivement, feu Beddiar Houari avait acquis un kiosque, au sein de ce site, qui était anciennement une station de taxi extra muros, dans les années 1980, par le président de l’APC de l’époque, feu Arif Kaddour. Puis ce kiosque devait être un lieu de rapprochement, des dirigeants et supporters du MCO, avec la sagesse de Beddiar, et le lieu s’appelait « El Hassira », où devaient se régler tous les conflits qui surgirent au MCO, au sein de la famille du MCO. Ainsi, les autorités ont respecté cet acquis et ont construit un magnifique kiosque, à l’image du beau jardin, et une belles cérémonie qui a satisfait les enfants de feu Beddiar a eu lieu, avant que ne leur fut remis le Kiosque.

Adda © OT / Adda