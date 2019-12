<span style='text-decoration: underline;'>ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ </span>:<br><span style='color:red;'>Le nouveau président appelé à prendre des mesures urgentes</span>

Après une période morne, pleine de suspicion durant la quelle le climat des affaires était en mauvaise posture où plusieurs secteurs ont été touchés par une crise sans précédent dont le plus touché est sans doute le BTP, les patrons algériens attendent beaucoup de mesures du nouveau président.

Le forum des chefs d’entreprises (FCE), l’un des importants congloméras composé de plusieurs patrons, a appelé le président de la République Abdelmadjid Tebboune à la rescousse. Après avoir facilité le chef de l’Etat, le président de l’association patronale Mohamed Sami Agli, a lui adressé un appel pour lancer des mesures urgentes et courageuses afin de sauver les entreprises. M. Sami Agli a fait savoir qu’un document intitulé «Mesures d’urgences pour la sauvegarde des entreprises et la promotion des nouvelles activités », sera remis au chef de l’Etat pour l’inciter à prendre des mesures au profit des entreprises.

«Sur le plan économique, il faut aller vite, l’économie n’attend pas», a-t-il affirmé d’emblée. Le président du FCE, a souligné qu’il y a nécessité de prendre des mesures d’urgences, faisant son association, travaille sur plusieurs documents qui seront remis au président de la République. Tenant à détailler les mesures urgentes réclamées par le FCE, l’invité de la chaîne III a affirmé que tous les secteurs pratiquement, ont besoin de réformes profondes.

«Aujourd’hui, il y a des secteurs complètements sinistrés et il faut aller vite et prendre des décisions comme le secteur des entreprises d’une manière générale», a-t-il déclaré. Il a appelé à examiner les entreprises en difficulté et prendre des décisions urgentes, affirmant qu’il a des notes publiées récemment qui risquent de plomber l’ensemble de l’économie comme la dette dont la note n’est pas aujourd’hui applicable et il faut la revoir parce qu’elle commence à bloquer des secteurs et des filières entières.

Citant d’autres mesures, Mohamed Sami Agli a appelé à appliquer une réforme profonde de l’économie, revoir l’ensemble des lois qui «sont aujourd’hui mornées et n’arrivent pas à être appliquées». Il a appelé «à revoir tous les textes de lois qui feignent l’économie», estimant que le nouveau président a devant lui un important chantier à portée de main, ce chantier, toutefois, nécessite des décisions courageuses et urgentes. Dans ce cadre, le président du FCE a affirmé qu’il y a des cas où il faut revoir tout ce qui a été fait, évoquant l’acte d’investir qui l’a qualifié de «pas normal ». Il a ainsi déploré le fait que l’investisseur fera à une armada d’autorisation pour investir et afin de créer de la richesse. «Cela est anormal», a-t-il indiqué, appelant à s’inspirer des meilleurs modèles qui ont fait leur preuve dans le monde pour gagner du temps.

«Il n’est pas normal aujourd’hui, qu’un système bancaire devient un frein réel au développement de l’économie », déplorant qu’en Algérie le mouvement des capitaux n’est pas facile à faire et il est très compliqué. Il a appelé à s’inspirer des pays qui ont fait leur réforme profonde dont l’économie est similaire et à la nôtre, comme les pays voisins qui ont réussi. Il a aussi cité des pays de l’ancien bloc soviétique qui ont pu réussir après avoir réinventé un nouveau modèle économique. Le point commun de ces pays, ajoute-t-il, est la technologie et la digitalisation. Pour Mohamed Sami Agli, il faut lutter contre la bureaucratie, l’a qualifiant de danger d’Etat qui touche à la souveraineté de l’Algérie, affirmant que des opérateurs souffrent aujourd’hui de la bureaucratie. Dans ce cadre, il a indiqué que le nouveau président a devant lui un autre chantier à savoir reprendre la confiance. «Comment reprendre confiance déjà entre nous, le peuple et ses dirigeants, entre les acteurs économiques ainsi que l’administration et les dirigeants», s’interroge- t-il. En réponse à une question pour savoir s’il n’était pas question d’abord de faire un diagnostic de la situation avant d’agir, l’invité de la chaîne III a estimé que «la crise est déjà là, une crise qui est une conséquence directe de la mauvaise gouvernance».

«Le mot gouvernance va être un mot-clé dans le chantier du nouveau président; nous ce qui nous rassure, bien entendu, c’est qu’on a pris le temps d’analyser les programmes des différents candidats (à la présidentielle) et aujourd’hui on se consacre le président qui a gagné», a-t-il affirmé. Mohamed Sami Agli a indiqué que le programme du président élu, parle réellement de réforme profonde de l’économie s’il sera effectivement exécuté et ne reste pas seulement un programme de campagne électorale.

