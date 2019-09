<span style='text-decoration: underline;'>CHUO</span>:<br><span style='color:red;'>Le nouveau service des urgences infantiles opérationnel dans les jours à venir</span>

Le nouveau service des urgences et de chirurgie infantile (UMCI) du Centre Hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO) sera opérationnel dans les jours à venir, a-t-on appris jeudi dernier auprès de la cellule de communication de cet établissement hospitalier. Ce nouveau service est équipé de tous les équipements nécessaires à cette spécialisé.

Composée de 28 lits, cette structure a été réalisée suite à une décision interministérielle entre le Ministre de la santé de la population et de la reforme hospitalière et celui de l’enseignement supérieur. Ce nouveau service est un complexe d’urgence composé de toutes les spécialistes liées à la prise en charge d’enfants, notamment, le CCI, Marfan et un service de réanimation des enfants et un laboratoire en parasitologie.

A cela s’ajoute que le service va procurer des soins et des chirurgies spécialisés en ORL et en neurologie. Le service d’imagerie médicale a été également équipé d’équipements à la pointe de la technologie, notamment, une radio mobile et numérique et scanner et des appareils d’échographie. Cette nouvelle structure viendra alléger la pression sur l’hôpital pédiatrique de Canastel qui reçoit quotidiennement un nombre important de patients venus surtout des wilayas avoisinantes. Notons que ce nouveau service permettra la prise en charge des cas urgents et d’effectuer les différentes opérations chirurgicales. Il est réalisé non loin du siège du Samu et d’une architecture moderne, réalisé en R+2, il dispose de couloirs aménagés et de chambres, pour accueillir les malades. Ces chambres ont été repeintes de différentes couleurs, pour donner une ambiance conviviale aux enfants.

Au sous-sol, une entrée directe a été aménagée pour les ambulances. Dans le même cadre, et pour faciliter l’accès à ce service, une entrée à l’extérieur de l’hôpital a été aménagée à l’extérieur, pour permettre d’accueillir les cas urgents, cette entrée permettra également de développer l’activité commerciale sur la rue colonel Abbes et minimiser l’encombrement de circulation à l’intérieur du CHUO.

Pour rappel, la réalisation de ce nouveau service entre dans le cadre de la poursuite et la mise en exécution de la feuille de route, portant réorganisation et modernisation du Centre Hospitalo-universitaire d’Oran. Un plan d’action lancé dans ce cadre prévoit la réalisation de nouvelles structures pour abriter les activités des différents services qui seront déployés autour de quatre pôles, en fonction de leurs domaines de spécialisation.

Ainsi, les activités des anciens services de maternité, de pédiatrie, de réanimation et de chirurgie infantiles sont regroupées au sein d’un même pôle appelé «Mère-enfant ». Les trois autres pôles seront, quant à eux, dédiés aux « Neurosciences » (neurologie, neurophysiologie, neurochirurgie), aux « Cœurs et vaisseaux » (cardiologie, chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire) et au « Génie biologique » qui réunira l’ensemble des laboratoires de l’hôpital.

Fethi Mohamed