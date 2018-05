<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Jeunesse et des Sports Mohamed Hattab</span>:<br><span style='color:red;'>«Le nouveau stade de Belgaid réceptionné à la fin de 2018»</span>

Le stade de Belgaïd fait partie des principaux projets structurants à Oran. Ce stade qui devait être réceptionné en fin 2012, a enregistré un grand retard pour plusieurs raisons dont la conjecture financière du pays. A chaque fois une date de réception a été donnée par les responsables, mais à la fin, la date est repoussée et l’attente des Oranais se poursuit.

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports M. Mohamed Hattab, a effectué hier, sa première visite à Oran, pour entre autres, l’installation du comité d’organisation des jeux méditerranéens de 2021. Le stade de Belgaid a été parmi les points visités par le responsable du secteur de la Jeunesse et des Sports. Sur place, une nouvelle date a été avancée, le stade selon le Ministre, doit être réceptionné avant la fin de l’année en cours, «on doit s’organiser et travailler ensemble pour la réception du stade durant la fin de l’année en cours» dira-t-il. Le Ministre a insisté dans ce cadre, sur le travail en concertation et prendre les avis des spécialistes concernant la gestion et les travaux de la pose de pelouse dans le stade. Selon les informations recueillies sur place, la date de livraison du stade repose sur la durée des travaux de pose de la pelouse qui peuvent durer 8 mois. Les travaux de pose de la clôture extérieure devront être entamés durant la fin du mois en cours. Pour le reste, le projet du stade ne souffre d’aucune difficulté financière.

Notons, que cette infrastructure fait partie du futur complexe olympique omnisports devant abriter les compétitions des jeux Méditerranéens, prévus en 2021 dans la capitale de l’Ouest. Le stade est appelé également à recevoir des manifestations sportives nationales et internationales et offrira des espaces de qualité pour le mouvement sportif. Erigé sur une superficie de 105 ha, le futur complexe olympique est composé, outre du stade de 40.000 places, d’un stade d’athlétisme de 4.800 places, d’un terrain de réplique, d’un centre de formation, d’un parking de 290 places et autres infrastructures annexes. Sa réalisation a nécessité une enveloppe de l’ordre de 11,830 milliards de DA.

C’est une entreprise chinoise, la MCC International, qui est chargée de sa réalisation. Par ailleurs, le stade sera pourvu de structures complémentaires, à savoir une salle omnisports de 6.000 places et un centre nautique. Il est à noter, que le Ministre de la Jeunesse et des Sports a procédé hier au Centre des Conventions d’Oran (CCO), en compagnie du wali d’Oran à l’inauguration de la Première Edition du Salon des Sports et des Loisirs. Notons, que a cet évènement participe à différents acteurs intervenants dans les domaines des sports et des loisirs: institutions, organismes, clubs, associations, ligues, opérateurs économiques, équipementiers et vendeurs d’articles et matériels de sport, professionnels et amateurs, dirigeants et gestionnaires des lieux dédiés aux loisirs et divertissements, répondant ainsi aux besoins exponentiels de la jeune population algérienne en matière de sports et de loisirs.

Le Salon selon ces organisateurs, se traduit par des espaces d’expositions, d’animations et de démonstrations, concernant l’espace exposition; il est dédié aux exposants afin de mettre en avant leurs activités, produits et savoir-faire. Pour ce qui est de l’animation et démonstration, le salon réserve des espaces indoor et outdoor pour les exhibitions, animations et activités récréatives dans un esprit convivial tels qu’un enchaînement de démonstrations sur un tatami de 100m2 accueillera des exhibitions et des initiations qui offriront aux visiteurs le loisir de découvrir le judo, le karaté et le taekwondo. D’autre part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, a assisté à l’ouverture d’une journée d’étude sur la promotion d’Oran comme ville organisatrice des jeux méditerranéens 2021, organisée par l’APW d’Oran. Un camp de jeunes d’une centaine de lits, a été également inauguré par le Ministre à Mers El Hadjadj. Ce projet a nécessité une enveloppe financière de 10 milliards de cts.