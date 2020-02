<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre des Travaux publics et des Transports</span>:<br><span style='color:red;'>Le nouvel aéroport d’Oran inauguré en 2021</span>

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali a indiqué dimanche à Alger que le nouvel aéroport d’Oran sera inauguré en 2021. Le nouvel aéroport d’Oran sera réceptionné avant le coup d’envoi des jeux méditerranéens (JM) qu’accueillera la capitale de l’Ouest en 2021, a précisé le ministre dans son allocution à l’ouverture de la rencontre Gouvernement-walis.

Outre la réception de l’Aéroport d’Oran, le plan d’action du secteur des Travaux publics prévoit le parachèvement de tous les projets ferroviaires inscrits, la finalisation des programmes de routes reliant le Nord et le Sud et la transformation de la route transsaharienne Alger-Lagos en une autoroute, a-t-il poursuivi. Le projet de l’autoroute Est-Ouest sera parachevé et doté du système de péage, a ajouté M. Chiali. S’agissant du secteur des Transports, l’accent sera mis sur le lancement de systèmes intelligents pour la gestion du trafic routier, le renforcement de la flotte nationale,aérienne et navale, en sus de la réouverture des aéroports non exploités, a avancé le premier responsable du secteur. Le ministre a appelé les walis à accorder la priorité aux projets de désenclavement et d’amélioration de l’accessibilité des régions montagneuses, des Hauts-plateaux et du Sud, tout en veillant à arrêter les priorités selon des normes claires et précis.

Il s’agira aussi de s’assurer du parachèvement des études avant le lancement de tout projet et de veiller au contrôle strict de la qualité des travaux des routes, a-t-il encore recommandé aux walis. Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, la séance d’ouverture de la rencontre Gouvernement-Walis qui s’étalera sur deux jours sous le signe «Pour une Algérie nouvelle: développement humain, transition énergétique et économie numérique».

Les participants aux travaux de la rencontre Gouvernement-walis débattront de plusieurs thèmes portant notamment sur «l’amélioration continue du cadre de vie citoyen à travers une démarche de planification des systèmes de développement local», «la gestion rationnelle du foncier économique», «la mise en place d’une gouvernance urbaine axée sur la gestion moderne des nouvelles villes», «la gestion de la problématique routière dans le cadre d’une stratégie multisectorielle intégrée», et la «digitalisation des services publics locaux».