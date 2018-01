<span style='text-decoration: underline;'>Santé</span>:<br><span style='color:red;'>Le nouvel hôpital des grands brûlés achevé à 70%     </span>

Dans le cadre des projets à réaliser au niveau de la wilaya d’Oran pour développer le secteur de la Santé et offrir de meilleurs services aux malades, il est prévu de réceptionner l’hôpital de traitement des grands brûlés, avant la fin de l’année en cours.

Cette infrastructure est d’une grande envergure et elle est classée deuxième à l’échelle nationale. Elle compte une surface qui s’élève à quelque 17000 m2 précise-t-on. Cette structure sanitaire est dotée de plusieurs services qui vont assurer en effet, cinq spécialités qui ont trait entre autres, avec la chirurgie, les urgences et le traitement continu des patients brûlés. Cet établissement hospitalier est d’une capacité d’accueil de 140 lits.

Il sera en effet équipé de matériel de dernière génération et aménagé selon les normes exigées et sera chapoté par de grands professeurs spécialistes en médecine des brûlés ainsi que d’une équipe de praticiens et d’un staff de paramédicaux et psychologues compétents pour une bonne prise en charge des malades qui vont se faire consulter, faire des soins en ce lieu et un bon suivi médical. Dans le même cadre, les services concernés ont signalé, que le taux d’avancement des travaux de ce projet dépasse les 70%.

Bekhaouda Samira