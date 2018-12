<span style='text-decoration: underline;'>Conférence internationale de l’ONU sur la migration </span>:<br><span style='color:red;'>Le pacte de l’hypocrisie occidentale</span>

L’absence de toute disposition coercitive en fait un acte sans valeur juridique. Les pays occidentaux qui ont détruit la Syrie, l’Irak et la Libye, qui ont affamé de nombreux peuples africains, n’appliqueront pas une ligne de ce pacte.

Au centre d’une forte tension en Europe entre les gouvernements, la question de la migration est prise en charge par l’Onu qui a lancé l’initiative d’une conférence internationale pour l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

L’Algérie qui y est représentée par le ministre de l’Intérieur Noureddine Bedoui, est prise entre les deux problématiques, de l’émigration et l’immigration. Cette participation sonne comme une volonté de l’Etat algérien de trouver un mécanisme mondial de traitement de la question de la migration, à défaut d’en venir à bout.

A travers cette conférence, la communauté internationale, même traversée par d’importantes contradictions selon que ses membres appartiennent au Nord riche ou au Sud pauvre, est néanmoins condamnée à trouver un mécanisme commun destiné à gérer au mieux le phénomène de la migration clandestine. Il sera donc question, lors de cette rencontre de deux jours, de discuter «des mécanismes à mettre en place pour l’adoption des pratiques idéales en matière de migration dans le cadre du respect des droits de l’Homme et la souveraineté des pays et l’adoption officielle du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières».

Une équation visiblement difficile à résoudre dans un contexte ou de plus en plus de pays cherchent le moyen à devenir quasiment-hermétiques à tout flux extérieur.

Le secrétaire général de l’Onu ne va pas aux causes du problème que sont les guerres déclarées par l’Occident et les politiques d’asservissements de peuple entier par le bras financier de ce même Occident, à savoir le FMI.

On serait en droit de lui reprocher ce genre d’omission, sauf que, Antonio Guterrès donne l’impression de vouloir avancer, même si le terrain est miné. Il entend parer au plus pressé en amenant la communauté internationale à respecter le simple droit à la vie pour les migrants. Il a, pour ce faire, mis en avant la nécessité d’apporter des solutions radicales au phénomène de «la migration illégale dans le cadre de la solidarité, de la coopération internationale et de la confrontation des enjeux futurs, notamment la question du développement et de la stabilité des citoyens dans leurs régions et pays d’origine».

Le propos est certes généreux, mais l’on voit mal une application sur le terrain avec le mode de fonctionnement du FMI et de la Banque Mondiale.

Mais comme pour pallier à une réelle volonté de solutionner radicalement le problème, le SG de l’Onu qui s’exprimait devant nombre chefs d’Etat et de gouvernements, en plus des représentants d’organisations non gouvernementales, a défendu crânement son initiative de pacte pour la migration.

«Le Pacte onusien ne vise pas seulement à aider les migrants mais aussi les pays d’origine et les pays d’accueil», a insisté M. Guterrès, soulignant que ce pacte met l’accent sur «l’importance de proposer davantage de canaux juridiques facilitant l’accès aux opportunités d’emploi, ce qui éliminera, par la suite, de manière efficace la traite des êtres humains».

Quant à la Secrétaire générale de la conférence, Louise Arbour, elle défend le pacte comme «un document fondamental» destiné à bien huiler le mécanisme de la migration à l’échelle planétaire. Il reste que ledit document reste du papier et n’engage à rien.

L’absence de toute disposition coercitive en fait un acte sans valeur juridique. Les pays occidentaux qui ont détruit la Syrie, l’Irak et la Libye, qui ont affamé de nombreux peuples africains, n’appliqueront pas une ligne de ce pacte.

Cela est d’autant plus vraisemblable que l’ONU avait déjà adopté la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants au cours de laquelle, l’Assemblée générale avait décidé de développer un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières le 13 juillet 2018. Entre cette date et hier, plusieurs dizaines de milliers de migrants sont mort noyés dans la Méditerranée et la Mer Egée.

Alger: Smaïl Daoudi