<span style='text-decoration: underline;'>Sonelgaz </span>:<br><span style='color:red;'>Le paiement électronique instauré</span>

Une campagne sur la rationalisation de la consommation énergétique a été organisée récemment, par la Direction de distribution d’électricité et de gaz (SDO), pour faire face aux pics de consommation durant la période caniculaire. Par ailleurs, cette direction a instauré dernièrement, un terminal de paiement électronique (TPE), au niveau de l’agence commerciale d’Arzew. Cette opération va être généralisée à travers les autres agences commerciales. Elle s’inscrit dans le cadre d’une démarche graduelle et maîtrisée, de généralisation des modèles de paiement modernes. Il est à signaler, que la Direction de distribution, située à Es Sénia, relevant de la Société algérienne de distribution d’électricité et de gaz, gère 24 communes, totalisant plus de 174 000 abonnés. Son réseau compte cinq agences commerciales à Arzew, Gdyel, Aïn El Turck, Sidi Chami et Es Sénia. A.Yasmine