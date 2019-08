<span style='text-decoration: underline;'>Dialogue national </span>:<br><span style='color:red;'>Le Panel a rencontré les représentants de plusieurs organisations</span>

Le dialogue prôné par l’Instance nationale de dialogue et de médiation, constituée d’un panel de personnalités nationales, est officiellement lancé.

Après une première rencontre, un peu houleuse, avec les étudiants visant à avoir leurs avis et à tirer profit des meilleures propositions de sortie de crise, l’Instance présidée par Karim Younes, a mené hier, plusieurs rencontres avec les représentants de diverses organisations.

Ainsi, l’Instance, qui a annoncé dimanche dernier sa volonté de sillonner prochainement les quatre coins du pays, a entretenu des entrevues avec une pléiade de personnes et représentants d’organisation nationales issus de divers horizons. L’objectif est de collecter des propositions visant à faire sortir le pays, avec la meilleure voie, de la crise actuelle que connaît l’Algérie depuis le 22 février, date du début d’un mouvement citoyen réclamant un changement du système et le départ de tous ses symboles.

Donnant plus de détails quant à ces rencontres, l’Instance a affirmé dans un communiqué rendu public hier, qu’elle a eu des discussions avec les représentants d’organisations nationales pour écouter leurs propositions en vue de sortir de la crise que traverse l’Algérie.

«Dans le cadre de la poursuite de la série de rencontres avec les acteurs politiques et la société civile, l’Instance nationale de dialogue et de médiation, sous la présidence de Karim Younes, a rencontré, dimanche (18 août) à son siège, les représentants de plusieurs organisations algériennes à la demande de celles-ci», indique la même source. Donnant plus de détails, l’instance a affirmé qu’elle a eu des entrevues avec Djamaâ Daâwa oua Tabligh, de l’Organisation nationale des gardes communaux, du Courant populaire de l’Algérie unifiée (parti en cours de création), et de l’Organisation nationale pour la consécration de la paix et de la citoyenneté, précise-t-on.

La même source précise que le Panel a réservé une oreille attentive aux propositions de ces organisations pour sortir de la crise que traverse le pays.

Par ailleurs, l’Instance a affirmé dans son communiqué, que «les représentants de ces organisations ont salué la démarche de dialogue et affirmé qu’ils étaient «pleinement disposés à contribuer avec l’Instance à la réalisation des objectifs escomptés».

Il convient de rappeler enfin, qu’en plus des rencontres que le Panel aura à mener au niveau de la capitale, des sorties sur terrain visant à rencontrer les représentants de la société civile, seront programmées prochainement.

En effet, le Panel avait annoncé dimanche dernier par la voix de Mme Fatiha Benabou, membre de l’Instance que ses membres entameront des visites dans différentes wilayas du pays en vue d’organiser des rencontres avec les composantes de la société civile et les acteurs du Hirak populaire.

L’objectif est d’écouter les propositions de toutes les composantes de la société civile, sans exception, et des acteurs du hirak populaire, notamment les jeunes. Les membres de l’Instance entameront des visites aux différentes régions du pays en vue d’écouter les propositions concernant le règlement de la crise politique.

