<span style='text-decoration: underline;'>Pour sa première réunion depuis son installation </span>:<br><span style='color:red;'>Le panel lance l’invitation à 23 personnalités</span>

Anissa Mesdouf

Les premiers jalons de ce qui pourrait devenir le premier dialogue national réellement inclusif de l’histoire de l’Algérie indépendante ont commencé à être posés, hier, à travers l’appel à renforcer le panel de personnalités, coordonné par Karim Younes et la libération de deux jeunes jugés , hier, à Chlef pour avoir brandi le drapeau amazigh. Les deux prévenus ont écopé d’une peine de 2 mois de prison avec sursis.

Cette évolution plutôt positive, en faveur d’une solution à la crise institutionnelle que vit le pays, depuis la démission de l’ancien président de la République est, faut-il le relever, intervenu avec la réunion, hier, du panel. En plus d’avoir enregistré le geste de bonne volonté de la Justice, cela a enclenché une étape importante dans la formulation de sa stratégie à même de conduire à l’ouverture du dialogue. «Après l’annonce par la commission nationale de médiation et de dialogue de la décision de renforcer sa composante par d’autres personnalités pour le succès du dialogue, et conformément à la volonté du hirak populaire exprimée lors du vingt-troisième vendredi, l’instance invite les personnalités dont les noms suivent à répondre à l’appel de la Patrie», annonce un communiqué de la commission.

Les personnalités invitées sont ; Djamila Bouhired, Ahmed Taleb Ibrahimi, Mouloud Hamrouche, Ahmed Benbitour, Mokdad Sifi, Abdelaziz Rahabi, Lyes Merabet, Ilyas Zerhouni, Messaoud Boudiba, Guessoum Abderrazak, Rachid Benyelles, Hadda Hazzam, Brahim Ghouma, Brouri Mansour, Rachid Hanifi, Adda Bounedjar, Fares Mesdour, Mustapha Bouchachi, Chemseddine Chitour, Benbraheml Fatma-Zohra, Drifa Ben M’hidi, Saïd Bouizri et Mokrane Aït Larbi.

Il n’est pas dit que toutes les personnalités présentes sur cette liste adhèrent au panel, mais il est néanmoins certain que cet appel, adossé aux prérogatives conférées par la présidence de l’Etat à la commission de Karim Younes, soit un réel déclic à l’amorce d’un processus de dialogue susceptible de conduire à une présidentielle transparente.

D’ores et déjà, la commission a admis un 7ème membre en la personne de Mohamed Yacine Boukhenfir, un jeune du hirak, note le même communiqué.

Sur son agenda, le panel prévoit de «prendre attache, discuter et dialoguer avec les membres de la société civile, les partis politiques, les personnalités nationales, les jeunes et les acteurs du hirak dans toutes les régions du pays afin de dégager une conception minutieuse pour sortir de la crise actuelle». Une attitude visiblement inclusive qui amène à présager une démarche unitaire et solide. Cela dit, il est également prévu après la fin des rounds de dialogue, «une synthèse des différentes propositions sera élaborée et le panel pourrait effectuer les médiations nécessaires pour rapprocher les propositions contradictoires le cas échéant. Des propositions finales sanctionneront une conférence nationale souveraine dont les décisions seront opposables à toutes les autorités publiques», explique encore le communiqué.

Concernant les participants à la conférence nationale souveraine, la commission précise que des invitations seront adressées à tous ceux qui auront participé au dialogue.

Les propositions finales seront soumises à la présidence de l’Etat qui aura à les concrétiser sous forme de lois. La commission n’exclut pas par ailleurs la mise en place de groupes de travail constitués de juristes et d’autres experts en cas de nécessité. Enfin, les membres du panel rappellent aux autorités publiques la nécessité de concrétiser «en urgence » ce qui a été convenu concernant les mesures d’apaisement.