<span style='text-decoration: underline;'>Deux membres ont claqué la porte de l’Instance du dialogue</span>:<br><span style='color:red;'>Le Panel, le temps des fissurations</span>

Alors que l’Instance nationale de dialogue et de la médiation a entamé les rencontres et les discussions avec des associations et acteurs de la société civile, son ossature a connu récemment des fissurations.

Après la démission, il y a quelques semaines, de l’économiste Smaïl Lalmas, c’est au tour de deux autres membres de claquer la porte du Panel. L’Instance, présidée par Karim Younès – lui-même avait menacé de jeter l’éponge- se retrouve ainsi fragilisée avec l’annonce des nouveaux départs.

La journaliste et propriétaire du journal arabophone El Fadjr, Hadda Hazem, a annoncé sa démission suivie, ensuite, de l’ancien ministre de la jeunesse et des sports, Kamel Bouchama, membre du comité des sages du Panel.

Pour les deux membres, les raisons de la démission sont multiples. La journaliste a justifié la décision de sa démission par un motif personnel. Dans une déclaration rapportée par la presse, Hadda Hazem affirme avoir présenté verbalement sa démission pour des raisons familiales.

Quant à Kamel Bouchama, celui-ci a motivé sa décision par son opposition aux éventuelles discussions avec les partis de l’ex-alliance présidentielle à savoir : FLN, RND, MPA, TAJ.

Il se dit être contre cette décision à travers un post qu’il a publié jeudi dernier sur sa page Facebook. «J’ai lu certains commentaires me concernant pour ce qui est de ma présence éphémère au sein du panel de concertation et de dialogue. J’informe mes amis et mes relations que je n’en fais plus partie, après une décision que j’ai prise, en mon âme et conscience et pour des raisons que je développerai dans une correspondance qui suivra —à savoir la décision de mon retrait de la commission consultative ­— pour éviter toute interprétation malveillante. Dont acte », a écrit M. Bouchama.

Par ailleurs, l’ancien ministre de la jeunesse et des sports a expliqué au journal «Liberté» qu’il s’opposait à l’option du dialogue avec les partis de l’ex-alliance présidentielle.

«Ils s’apprêtent à dialoguer avec les partis de l’alliance », a-t-il déclaré au même média estimant «qu’on ne peut pas faire du neuf avec du vieux ».

En effet, les deux dernières démissions résignent sur la fragilité dans laquelle se trouve la composition de l’Instance nationale de dialogue et de la médiation dont la mission de lancer des discussions visant à sortir le pays la crise que se trouve le pays est de plus en plus difficile. Il convient de signaler aussi qu’au lendemain de l’appel d’adhésion, lancé par le Panel, plusieurs personnalités ont décliné l’offre ou chacune avait avancé ses raisons.

Il est à rappeler aussi que l’économiste Smaïl Lalmas avait annoncé le 30 juillet dernier sa démission du Panel pour l’absence de réponses de la part des autorités concernant les mesures d’apaisement.

«Au peuple algérien et aux membres du panel indépendant du dialogue, en l’absence d’une réponse positive aux revendications populaires concernant les mesures d’apaisement nécessaires pour la réussite du processus de dialogue et en raison des pressions que j’ai subies depuis l’annonce de la composition du panel, j’ai décidé de me retirer et de démissionner sur le champ du panel du dialogue, à partir de cet instant», avait écrit l’économiste dans un post publié sur les réseaux sociaux.

Samir Hamiche