<span style='text-decoration: underline;'>Dialogue national </span>:<br><span style='color:red;'>Le panel ne baisse pas les bras </span>

Il est entendu que l’ensemble des acteurs politiques finiront tôt au tard par revenir à l’approche défendue par l’instance nationale de dialogue et de médiation, en ce sens qu’elle prend en considération dans sa démarche, l’ensemble des éléments constitutifs de la crise institutionnelle que vit le pays, ainsi que des acteurs qui animent la scène politique.

Mis en difficulté par les autorités du pays sur la question des préalables au dialogue et par une partie de la scène politique nationale sur l’opportunité même du dialogue tel qu’il s’est engagé, l’Instance nationale de dialogue et de médiation a pris la résolution de ne pas laisser tomber et poursuivre ses efforts. C’est en tout cas, ce qu’il en est sorti de sa réunion jeudi dernier, sanctionnée par un communiqué où il est fait, notamment état de la démission de son coordinateur Karim Younes. Laquelle démission a été rejetée par les autres membres de l’instance qui ont compté en leur sein un autre départ et trois nouvelles adhésions.

Tout compte fait, donc, le panel de Karim Younes ne rendra pas les armes et entamera sa mission, malgré un environnement contraignant. Cette mission se déroulera selon un calendrier «qui sera annoncé ultérieurement», précise l’instance dans son communiqué, qui n’omet pas de souligner que les mesures annoncées dans le premier communiqué, seront prises en compte dans les recommandations du dialogue, soulignant que «l’intérêt du pays passe avant tout».

Comment le panel réussira-t-il à convaincre les nombreux interlocuteurs qu’il aura en face de lui, dans un contexte qui ne plaide pas en faveur d’une convergence totale des positions. Mais, cela n’est visiblement pas la stricte vérité, puisque l’instance nationale de dialogue et de médiation a également enregistré les réactions positives de beaucoup de personnalités nationales qui «ont répondu favorablement à l’appel de la patrie, dans cette conjoncture difficile, par conviction et sens de responsabilité», dont les noms seront annoncés ultérieurement, souligne le communiqué. Cet apport en compétences pour conduire le dialogue, pourra certainement débloquer la situation, sauf que celle-ci est tout de même annonciatrice de quelques tensions politiques futures, compte tenu de la posture des uns et des autres sur la question du dialogue. Il reste, cependant, que le panel a le mérite d’exister, en ce sens qu’il représente la voix de la raison au sein d’une scène nationale qui a tendance à s’électriser ces derniers jours.

Cela, pour dire que l’attitude des camarades de Karim Younes, qui ont refusé sa démission à l’unanimité, répond à une demande formulée par plusieurs personnalités connues pour leurs sagesses, des organisations, associations, membres de la société civile et acteurs du mouvement populaire, qui voient dans l’instance que coordonne Karim Younes, une planche de salut, même s’il ne semble pas encore évident que celle-ci puisse présentement avoir des résultats. Et pour cause, tous ces acteurs «avaient exprimé leur attachement au principe de dialogue national annoncé pour la sortie de crise dans les plus brefs délais». Face à cette situation et «mû par le sens de responsabilité envers Dieu et le pays, et conscient de la confiance placée en sa personne par les membres du panel», M. Younes a accepté de poursuivre ses missions, rappelle le communiqué, comme pour signifier que la mission n’est pas aisée, mais relève d’un combat politique sérieux dans l’intérêt de la Nation.