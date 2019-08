<span style='text-decoration: underline;'>Pour collecter les propositions de la société civile</span>:<br><span style='color:red;'>Le Panel sillonnera le pays prochainement</span>

La machine du dialogue est mise en branle, ce qui nécessite des sorties sur terrain pour expliquer la démarche aux citoyens des quatre coins du pays.

Après plusieurs rencontres organisées à Alger visant à fixer les modalités qui permettent de mettre en place un dialogue sérieux pour la sortie de crise que vit l’Algérie, l’Instance du dialogue et de la médiation, envisage de sillonner le pays. L’Instance dirigée par Karim Younès, a annoncé des rencontres avec les représentants de la société civile dans différentes wilayas du pays. C’est ce qu’a fait savoir Mme Fatiha Benabou, professeure en Droit constitutionnel et membre du Panel où elle a affirmé lors d’une rencontre avec les jeunes du mouvement populaire, issus de 5 wilayas, tenue hier à Alger, que les membres de l’Instance de dialogue et de médiation entameront des visites dans différentes wilayas du pays en vue d’organiser des rencontres avec les composantes de la société civile et les acteurs du Hirak populaire, a indiqué, dimanche à Alger, Mme Fatiha Benabou, membre de l’Instance.

Les sorties de l’Instance lui permettront de collecter les propositions de toutes les composantes de la société civile, sans exception, et des acteurs du hirak populaire, notamment les jeunes, les membres de l’Instance entameront des visites aux différentes régions du pays en vue d’écouter les propositions concernant le règlement de la crise politique, a déclaré Mme Benabou lors d’une déclaration.

Pour ce qui est de la date de la tenue de la conférence nationale, Mme Benabou a affirmé que celle-ci sera fixée au terme des rencontres de l’Instance avec toutes les catégories de la société algérienne mais aussi les parties politiques.

Avant l’annonce de ces sorties de terrain, le Panel a installé samedi dernier, un Conseil consultatif constitué de sages, d’experts, d’universitaires et d’acteurs du Hirak populaire. Intervenant à cette occasion, Karim Younes a détaillé la composante et la mission dudit Conseil, en affirmant que celui-ci est une force de proposition pour l’Instance, par le biais de la concertation et l’échange d’opinions», soulignant que le Conseil est composé «d’élites nationales, en l’occurrence des universitaires, des intellectuels, des professionnels, et des acteurs de la société civile, ainsi que d’anciens cadres qui continuent à servir le pays avec abnégation et loyauté.

Pour lui, l’adhésion de ces personnalités à l’Instance nationale de dialogue et de médiation a été «dictée par leur conviction de l’importance de répondre à l’appel du pays pour la recherche d’une voie consensuelle, à même de faire sortir l’Algérie de la crise politique actuelle, et partant, garantir une élection transparente et régulière, à la faveur d’un mécanisme indépendant qui se verra confier la mission de préparation, d’organisation et de surveillance de l’élection, et d’annoncer des résultats», a-t-il affirmé. Enfin, M. Younes, a affirmé la détermination de son Instance à élaborer une charte d’honneur, engageant les candidats aux prochaines élections à appliquer les recommandations de la Conférence nationale de dialogue.

Samir Hamiche