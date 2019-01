<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Le Paradou bat l’USMH 3-0 et se qualifie en quart de finale</span>

Le Paradou bat l’USMH 3-0 et se qualifie en quart de finale

Le Paradou AC a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Algérie de football, en s’imposant devant l’USM El-Harrach sur le score de 3 à 0 (mi- temps : 0-0), mardi au stade Omar Hamadi (Alger).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Naidji (53′), Loucif (90’+1) et Benayad (90’+4) pour le PAC. Le Paradou AC affrontera en quarts de finale la JSM Béjaia qui avait composté lundi son billet en battant le CRM Bouguirat (4-1). La deuxième rencontre des 8es de finale au programme ce mardi mettra aux prises l’ES Sétif à l’USM Alger au stade 8- Mai-1945 de Sétif à partir de 17h00, deux clubs qui détiennent le record de trophées avec 8 coupes chacun. Lundi, l’USM Annaba, la JSM Béjaia et le CR Belouizdad avaient validé leur billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Algérie de football, en disposant respectivement du CABB Arreridj (3-1), du CRM Bouguirat (4-1) et du SA Mohammadia (3-0). Ces 1/8es de finale se poursuivront mercredi avant de se clôturer mardi 29 janvier avec le match MC Oran – NC Magra.