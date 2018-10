<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la santé en visite d’inspection et de travail</span>:<br><span style='color:red;'>«Le paramédical est la colonne vertébrale du système sanitaire»</span>

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui a affirme hier à Oran que le paramédical est la colonne vertébrale du systeme de santé en Algérie.

Lors de l’ouverture de l’année pédagogique de la formation paramédicale à l’Institut national de formation supérieure paramédicale de haï Es Salem (ex-Saint Hubert),le ministre a rappellé les efforts de l’Etat en matière de formation paramédicale.

Plusieurs instituts sont en cours de réalisation pour rattraper le déficit en nombre de paramédicaux dans les différents établissements hospitaliers du pays. «La formation paramédicale en Algérie est devenue de même niveau que l’enseignement supérieur, grâce à la mise a niveau effectuée dans le cadre de la nouvelle loi de santé » dira-t-il. A propos de la formation, « 12.000 aides-soignants sont en cours de formation en Algérie » a précisé le ministre. A cela s’ajoute 8381 paramédicaux, 6.000 nouveaux étudiants en paramédical ainsi que 755 spécialistes en anesthésie et réanimation et 3.000 sages-femmes. Hasebellaoui a annoncé également que la compagne de vaccination contre la grippe saisonnière sera entamée à la mi-octobre. Notons que la vaccination est préconisée pour les personnes vulnérables exposées aux complications de la grippe saisonnière dont les personnes âgées de 65 ans et plus, les malades chroniques souffrant de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires aigües, du diabète, de l’obésité ou d’insuffisance rénale ainsi que pour les femmes enceintes.

Durant la campagne 2017/2018, les catégories les plus exposées au virus ont bénéficié de près de 02 millions de doses, assurant une plus grande protection aux malades chroniques, aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes âgées. La grippe est une infection respiratoire aigüe due au virus grippal ou virus influenza. Souvent considérée comme bénigne, son évolution peut être compliquée en raison d’une virulence particulière du virus ou à cause de la fragilité des personnes affectées, d’où la nécessité de renforcer la prévention. Notons que le Ministre s’est rendu lors de sa visite au centre anti-cancer d’El Hassi et au niveau des projets d’hôpitaux en cours de réalisation notamment a Oued Tlèlat et Sidi Chahmi.

Le Ministre a mis également l’accent sur la nouvelle loi de santé qui consacet clairement la gratuité des soins. Outre la consécration du principe de complémentarité entre les deux secteurs, privé et public, dans le cadre d’un système sanitaire global, les réformes de cette loi garantissent, aussi, les droits du patient, sur tous les plans, tout en réduisant le fossé entre les régions en matière d’accès aux soins, à travers une répartition équitable des ressources humaines et financières, en fonction des besoins sanitaires réels du citoyen. Cette nouvelle loi a renforcé également la consécration des droits du patient à l’information sur son état de santé, à son consentement éclairé et au recours auprès du comité de conciliation et de médiation, outre le droit du malade à avoir un médecin référent relevant des secteurs privé ou public, le plus proche de son domicile, ainsi que l’impératif de la constitution d’un dossier médical, unique et unifié, informatisé dans le système national, en assurant le secret médical.

Fethi Mohamed