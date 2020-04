<span style='text-decoration: underline;'>transfert</span>:<br><span style='color:red;'>Le Paris SG se renseigne sur Bennacer</span>

Le Paris SG, actuel leader de la Ligue 1 française de foot ball, a pris des renseignements sur le milieu de terrain international algérien de l’AC Milan (Serie A italienne) Ismaël Bennacer, en vue d’un éventuel recrutement lors du mercato estival, rapportent dimanche les médias locaux.

Le directeur sportif brésilien du PSG Leonardo serait derrière cet intérêt, lui qui connaît bien Bennacer puisqu’il a fait partie des premières discussions avec ses représentants dans la perspective d’une signature au Milan AC, avant son départ à Paris. Leonardo aurait récemment pris «la température auprès de son entourage pour connaitre ses intentions et la possibilité d’une arrivée à Paris», précise la même source. Son profil de joueur technique et son abattage assez impressionnant au milieu du terrain plaident pour lui, estime de son côté le site spécialisé Le10 Sport, qui affirme qu’il n’est pas impossible «de voir Leonardo avancer ses pions sur le dossier dans les semaines à venir. Reste à savoir combien Paris sera prêt à mettre pour racheter les quatre années de contrat qui lui restent avec le Milan». Bennacer (22 ans), devenu une pièce maîtresse dans le dispositif de l’entraîneur Stefano Pioli, s’est engagé avec l’AC Milan en août 2019 pour un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en 2024, en provenance d’Empoli, relégué en Série B. A l’instar des autres grands championnats européens, la Serie A est suspendue depuis un mois en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). L’Italie, premier foyer de contagion en Europe, a été sensiblement touchée par le virus avec plus de 23.000 morts.