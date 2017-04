<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Le patrimoine forestier a besoin d’être sauvegardé et développé par tous</span>

La wilaya de Mostaganem compte trente trois milles hectares de forêts, couvrant 14,40 de sa superficie.

Les normes universelles sont évaluées à vingt pour cent. Durant la dernière saison estivale, cent quatre vingt huit hectares de forêts ont été détruits par des incendies. Quatre vingt quinze milles arbres ont été plantés dans la wilaya durant les trois premiers mois de l’année en cours d’opérations de volontariat, menées par des éléments de l’Armée nationale populaire, du Darak El Watani, de la Sûreté nationale, de la Protection civile, des Douanes et de la Conservation des forêts, ainsi que des associations.

Aussi, pour parer aux éventuels incendies, les responsables de la Conservation de wilaya des forêts, ont mis en œuvre des actions préventives pour la bonne sauvegarde du patrimoine forestier. Ainsi, des vigiles des points de surveillance, des patrouilles sont à pied d’œuvre pour signaler rapidement toute naissance de feu en vue de ses extinctions par l’intervention des gardes et de la protection civile. Une campagne de sensibilisation est menée auprès des riverains aux forêts, de même que les élèves d’établissements scolaires. Des arbres de figues de barbarie et des oliviers ont été plantés au profit des riverains.

Quatre vingt cinq autorisations ont été délivrées par la Conservation forêts à des jeunes pour le développement de l’apiculture en milieu forestier. Treize mille neuf cents quintaux de miel sont récoltés chaque année. Des pistes ont été réhabilitées, d’autres ont été ouvertes.

Mais en raison de la crise financière, la Conservation des forêts n’a pas reçu suffisamment de finances pour ouvrir assez de pistes, pour mieux faciliter l’accès dans les forêts. En ce qui concerne le tourisme forestier, sept espaces de seize hectares chacun dans des communes côtières et deux autres ayant des forêts situées au bord de la route nationale 23, ont fait l’objet d’études en vue de leur valorisation pour servir prochainement de lieux de loisirs de détente pour les adultes et de jeux pour les enfants.

Les dossiers concernant ces espaces sont actuellement au niveau du ministère de tutelle, qui après leur étude, donnera l’aval pour en faire des petites zones touristiques. Dans certaines communes côtières, situées à l’est de Mostaganem, seize camps de toile ont été édifiés dans des forêts à proximité des plages sur initiative du wali pour susciter des recettes financières au profit des communes. Ces camps sont ouverts durant la saison estivale essentiellement. Rappelons aussi, que dans certaines forêts, de petits endroits ont été aménagés en espaces de loisirs et de jeux pour les enfants, notamment dans le petit bois de Belhadri dans la commune d’Ain Tédlès. A Stidia, une piste de deux kilomètres dans la forêt a été édifiée. Des cyclistes, des sportifs et autres ont le loisir de faire des randonnées. Les familles avec leurs enfants sont invitées à s’y rendre pour goûter à un environnement sain. Toutefois, les responsables de la Conservation des forêts recommandent aux gens qui passent des moments dans des forêts, de faire très attention au feu et de ne pas laisser des ordures, de ne pas casser des bouteilles en verre. Si une bouteille est brisée, il faudrait ramasser les bris de verre et les ramener avec eux pour être ensuite jetés dans un endroit approprié, et ce, pour éviter un incendie. La sauvegarde du patrimoine forestier est l’affaire de tous en vue d’assurer un équilibre de l’écosystème. Et pour ne pas oublier, indiquons que des jeunes agriculteurs ont acquis des espaces dans des forêts où ils cultivent des arbres fruitiers dont la production est déjà appréciable.

Charef.N