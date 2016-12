<span style='text-decoration: underline;'>Il a été interpellé à Alger et a comparu devant le tribunal d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le patron de Mobilart bénéficie de laliberté provisoire pour cause de santé</span>

Le dénommé T. Tewfik, patron de Mobilart et propriétaire des fameuses quatre tours d’Oran, interpellé le 27 décembre à l’aéroport d’Alger, a été présenté ce jeudi devant la cour d’appel.

Agé de 64 ans et très affaibli, selon sa défense, il a subi de lourdes interventions chirurgicales en Espagne. C’est sur ce point que se baseront ses avocats pour déposer une requête de demande de liberté. Sa défense reviendra sur le parcours médical de son client, expliquant que ce dernier n’a pas fui son pays, mais il était malade et se trouvait en Espagne où il a subi une intervention (une greffe du foie). Son état de santé était très altéré pendant ces années où il se trouvait en Espagne. Suite à sa prise en charge et après un long traitement et une convalescence qui est toujours en cours, cet homme présent ici, dira son avocat, a décidé de revenir dans son pays, il n’a pas été interpellé en Espagne, mais il est allé de son propre chef vers le consulat algérien demander la carte du retour car, il n’avait aucun document, si ce n’est son dossier médial. Votre honneur insistera ce même avocat, son état ne permet pas son incarcération, vu la lourde transplantation qu’il a subie. Après délibération, on apprendra que la requête déposée, a été retenue. Rappelons, que le patron des tours mobilart avait été accusé d’avoir transféré illégalement 690.000 euros en quittant l’Algérie. Il s’était installé en Espagne suite à cinq ans d’absence de son pays pour cause de santé. Il décide de retourner vers son pays. Il a été placé en détention suite à son interpellation cette fin de mois. Cette affaire a débuté en mars 2009. Les autorités espagnoles informent leurs homologues algériennes sur un transfert suspect de fonds. Une liste comportant 43 noms dont celui du gérant de Mobilart, avait été communiquée aux autorités algériennes les informant sur le transfert épisodique d’importantes sommes vers l’Espagne. Commencera alors le périple de la liste noire espagnole telle qu’appelée, dont la somme de 600 millions d’euros avait été avancée en cette date. Début 2010, l’enquête diligentée par les éléments de la police judiciaire d’Alger, est close. Conclusion; plus d’une quarantaine de personnes sont alors visées, comme étant des présumés passeurs de devises. Outre les hommes d’affaires et hauts patrons visés, sont suspectés également les simples passeurs de devises. Suite à l’enquête lancée, la Banque d’Algérie avait signifié aux banques primaires l’interdiction de toute opération de commerce extérieur pour Mobilart. Le passeport de Taleb Toufik a été confisqué par la BEF d’Oran.