Le pays organisateur de la CAN-2019 sera connu le «9 janvier»

La Confédération africaine de football (CAF) annoncera le 9 janvier prochain à l’issue de la réunion de son comité exécutif, le nom du pays organisateur de la CAN-2019, retirée au Cameroun fin novembre dernier, rapporte lundi l’AFP citant le président de l’instance africaine, Ahmad Ahmad.

Après la clôture de l’appel aux candidatures programmée le 14 décembre, «tout sera finalisé le 25 décembre pour faire sortir une +short list+ de candidats avec leur évaluation et des notations claires. Le comité exécutif va se réunir le 9 janvier à Dakar (Sénégal), où nous donnerons la décision», a expliqué Ahmad Ahmad. Le comité exécutif de la CAF avait décidé le vendredi 30 novembre à Accra de retirer au Cameroun l’organisation de la CAN 2019 en raison des retards dans l’avancement des travaux. Pour la Confédération, le pays n’est pas prêt à accueillir du 15 juin au 13 juillet un tournoi élargi à 24 équipes. Les fédérations membres de la Confédération africaine de football intéressées par l’organisation de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2019 devront soumettre leur dossier de candidature à la CAF au plus tard le vendredi 14 décembre 2018 à minuit (heure du Caire), avait annoncé jeudi soir l’instance africaine. Selon la même source, l’appel à candidature pour abriter la CAN 2019 a été adressé à toutes les associations membres de la CAF . A partir du 15 décembre 2018, la CAF annoncera la liste des candidatures présélectionnées, demandera des informations complémentaires aux soumissionnaires et organisera éventuellement des visites sur place afin de compléter l’évaluation des dossiers de candidatures, précise la même source.