<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre des travaux publics à partir d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>«Le péage sera de vigueur une fois l’autoroute achevée»</span>

L’autoroute Est-ouest sera payante. C’est ce qu’a laissé entendre le ministre des travaux publics Mustapha Kouraba, ajoutant que « le passage au mode péage sera effectif une fois que celle-ci (l’autoroute) sera totalement livrée». Dans ses déclarations qu’il a faites jeudi à partir d’Oran, le ministre rassuré a laissé entendre que cette autoroute est en fin de travaux. En ce sens, il a annoncé que «le dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest, d’une longueur de 84 km, sis dans la wilaya d’El Tarf sera bientôt livré, «mais en attendant, il sera mis en service progressivement».

«Une fois tous les travaux achevés, la gestion de l’autoroute Est-ouest sera conviée à l’Agence de développement des autoroutes (ADA) qui prendra en charge le dossier du système du péage », a-t-il expliqué informant au passage que «les premiers centres de péage, en cours de réalisation, seront livrés à partir de cette fin d’année». En attendant, le ton est donné à la réfection des routes, tous types confondus. Une telle politique est d’ailleurs applicable un peu partout dans le territoire national. C’est ce qu’a déclaré le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, qui a annoncé «une enveloppe de l’ordre de 50 milliards de DA qui sera consacrée à l’entretien des routes tous types confondus ». «Ces projets seront effectifs à partir de l’année 2020», a t-il expliqué disant que «cette opération s’inscrit dans le cadre d’un programme élaboré par le gouvernement visant l’entretien des routes, aussi bien nationales que de wilayas ou communales. Et ce n’est pas tout, le ministre a, dans ce sillage, souligné que «ce programme s’étale sur trois années. Il prendra en charge un linéaire très important au niveau de tout le territoire national, notamment dans les régions du Sud du pays qui souffrent énormément en matière de transport».

La haute technicité et les meilleurs moyens à mettre en œuvre seront de mise. Là aussi, le ministre n’a pas omis au passage de signaler qu’«une grande importance devra être accordée à ces infrastructures de base tout en recourant dans leur entretien à de techniques nouvelles et modernes». Pour sa part le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, est revenu sur l’affaissement d’une petite portion dans le jardin de Sidi Mhamed, tout prés de la cité des Falaises.

Il dira en ce sens que «nous avons lancé une étude pour connaitre la nature et déterminer avec exactitude les raisons de l’affaissement d’une partie du jardin de Sidi Mhamed, prés des Falaises». «Des mesures appropriées seront prises». Situé dans la partie est de l’entrée immédiate de la ville d’Oran, le jardin de Sidi Mhamed est, à la faveur des transformations et des aménagements lambda qu’il a connu, devenu le lieu de prédilection des familles en quête de l’air frais tout en faisant face à la baie. Le glissement de terrain qu’il a connu tout récemment a, plus d’un titre, laissé plus d’un pantois se posant une seule et unique question : pour quoi donc de tels glissements sévissent dans cette partie mitoyenne du pont Zabana et située à quelques encablures du somptueux Boulevard de l’ALN, ex Front de mer ?

La réponse à une telle question n’est pas pour demain étant donné que l’enquête technique ainsi que l’étude ne sont pas encore prêts pour donner leurs révélations vu qu’elles sont en cours. Assujettie à des travaux de colmatage menés des années durant, la ville d’Oran continue à craquer, d’où l’implication directe de la wilaya d’Oran dans le cadre de la refondation de la cité en la rebâtissant sur des bases solides tout en consolidant ses soubassements, dans tous les secteurs tout en harmonisant de telles tâches avec le ministère de tutelle, le département des travaux publics ayant vu juste car cette ville est en pleins préparatifs pour les JM 2021, d’où la nécessité de lui donner une meilleure image.

Mohamed Aissaoui