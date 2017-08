<span style='text-decoration: underline;'>PSG</span>:<br><span style='color:red;'>Le père de Neymar déçu par le Barça</span>

À la grande surprise, Neymar a décidé de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Une décision surprenante pour les supporters du Barça qui voyaient en lui le successeur tout trouvé de Lionel Messi et la future star du club blaugrana. Neymar Senior, père de l’international brésilien, a donné les premières explications du choix de son fils.

«C’est une décision à lui. Il est dans l’endroit où il rêvait d’être. Il était commode, dans une zone de confort, tranquille. Il a écouté les conseils de ses amis, il voulait affronter ce défi. Je crois qu’il a eu beaucoup de courage, il a le droit de faire ce choix. Nous attendions le moment juste, que nous pensions être le correct, avec le temps suffisant pour pouvoir choisir tranquillement. Nous l’avons eu et quand il est rentré de Chine il a pris la décision. Nous avons communiqué son départ au club puis nous avons exigés la clause à Paris pour que l’opération puisse se concrétiser. Quand tu es père et que tu te mets à sa place, qu’est ce que tu fais ? Je devais lui dire de rester ? Et demain il se retournera contre moi et me dire : «tu ne m’as pas laissé le faire». Même si la responsabilité est aussi mienne, il joue au foot et je gère sa carrière», a expliqué Neymar Senior à la Cadena Cope. «Partir pour être le meilleur non. Imaginez un endroit où vous êtes le protagoniste, une idole. Neymar ne voulait pas. Le Barça avait son héros, a son héros et aura son héros. C’est Messi. Et il respecte Messi. Imaginez que tout le monde disait que Neymar allait être son remplaçant. Il ne veut pas être son successeur. Neymar doit suivre son chemin et accepter ce chemin. Ce n’était pas juste ni pour Messi, ni pour Neymar». Le père de Neymar Jr a été déçu par l’attitude du FC Barcelone qui a refusé de lui verser une prime de 26 millions d’euros : «Pourquoi tu penses qu’au PSG il aura la garantie de gagner le Ballon d’Or ? C’est une folie de penser ça, tu comprends ? Ce serait plus simple de rester au Barça avec l’aide de toute l’équipe. […] Si le Barça ne me paye pas la prime de 26 millions, je ne peux rien faire. Il ne pourra plus me faire du chantage à base de tu restes, tu continues. C’est là que le Barça a perdu mon soutien, jusqu’à ce moment j’étais du côté du Barça en essayant de convaincre Neymar qu’il reste».