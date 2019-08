<span style='text-decoration: underline;'>Alors qu’un nouveau DG a été désigné hier </span>:<br><span style='color:red;'>Le personnel du «Groupe Médias Temps» sans salaire depuis trois mois</span>

Une crise sans précédent continue de secouer le groupe médiatique «Temps Nouveaux», appartenant à l’homme d’affaires Ali Haddad, emprisonné depuis plusieurs mois. Le groupe, qui détient la chaîne Dzair TV et deux quotidiens d’information, à savoir «Le temps d’Algérie» en langue française et «Wakt El Djazair» en arabe, en plus de Dzair News, fermée depuis le 25 juillet dernier, n’est plus en mesure de payer son personnel depuis plus de trois mois.

Pour tenter de sauver le groupe de la dissolution, les journalistes et les employés ont créé, rappelons-le, un comité de sauvetage qui a entamé plusieurs démarches visant à récupérer sa gestion.

Il s’agit d’un comité de gestion issu du collectif des travailleurs qui gère cette période, en multipliant les démarches pour sauver l’entreprise de disparition.

Lors d’une conférence de presse tenue hier, au siège du média à Alger, le personnel a réitéré sa volonté de récupérer la gestion du groupe «Temps nouveaux», en rappelant la situation difficile dans laquelle macère des centaines de journalistes et travailleurs.

Ils sont en tout plus de 400 journalistes et techniciens qui se trouvent dans une situation des plus difficile à cause du fait qu’ils n’ont pas perçu leurs salaires depuis plus de trois mois.

«Cette situation, qui menaçait l’existence du groupe sur la scène médiatique, avait poussé les employés à transmettre une liste de revendications à l’ancien directeur général «Abrous Outoudert». Ce dernier, qui n’a atteint aucun objectif depuis sa désignation il y a sept mois, avait été incapable de verser les salaires des travailleurs, impayés depuis trois mois, réintégrer les collègues suspendus et interdire à n’importe quelle partie étrangère de s’ingérer dans le fonctionnement de la chaîne et des deux journaux. Suite à quoi, l’ancien directeur général a démissionné le 16 juillet 2019, peut-on lire dans le communiqué du comité de sauvetage.

Après la démission du désormais ancien directeur général Abrous Outoudert, un «référendum» interne a été organisé à l’issue duquel les employés ont nommé Mouloud Louail, journaliste à la chaîne de télévision Dzaïr News, comme gestionnaire.

Au cours de la conférence tenue hier, Mouloud Louail a affirmé que «la situation est très grave au moment où les caisses de cette entreprise médiatique sont vides, au point de ne pas avoir payé les salaires des employés depuis trois mois», soulignant que «cette crise financière a commencé en 2013, mais s’est aggravée depuis février avec l’incarcération de son propriétaire, l’homme d’affaires Ali Haddad».

L’orateur a indiqué qu’ils ont «frappé à toutes les portes dont l’actuel ministre de la Communication Hassane Rabehi et le ministre de la Justice dans l’espoir de trouver une solution et surtout de débloquer les comptes de Ali Hadad pour payer les salaires des employés, sachant que l’Aïd El Adha approche à grands pas».

Intervenant à la même occasion, quelques employés du groupe assurent qu’ils multiplient les efforts afin de restructurer la chaîne et les deux journaux, affirmant avoir sollicité une dérogation auprès du ministère de la Justice pour lever le gel des comptes bancaires du groupe afin de pouvoir verser les salaires.

Il est à rappeler que le groupe médiatique a fait face à une descente aux enfers depuis l’incarcération d’Ali Haddad et l’enclenchement par la justice d’une série d’enquêtes le visant. Ensuite, comme mesure préventive, les comptes du groupe ont été bloqués dans le cadre des enquêtes anti-corruption.