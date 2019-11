<span style='text-decoration: underline;'>Violence dans les établissements hospitaliers</span>:<br><span style='color:red;'>Le personnel médical dénonce</span>

De plus en plus de personnel médical se retrouve victime d’une violence qui prend de l’ampleur. En effet, ces derniers, le personnel médical, qu’ils soient médecins ou infirmiers, sont ainsi face à cette situation provoquée dans la majorité des cas par des patients eux-mêmes ou leurs parents. Ne respectant nullement les blouses blanches, certains citoyens victimes d’agression ou d’accidents, provoquent de vraies agressions niveau de ces enceintes hospitalières.

Ou parfois le médecin ou l’infirmier payent un lourd tribut. Plusieurs affaires de ce genre ont été enregistrées au niveau des urgences du CHU d’Oran ou encore au niveau d’EPSP où des médecins ont été agressés à l’arme blanche et si ce n’est l’intervention rapide des personnes se trouvant sur place et du personnel de la sécurité, ces victimes auraient pu y laisser leur vie. Ce genre de situation est surtout observé en fin de journée où ce sont surtout des victimes de disputes ou encore d’agressions qui sont dirigées vers le service des urgences. Dans leur majorité, ces jeunes sont parfois sous l’effet de psychotropes ou de boissons alcoolisées, provoquent de vraies vendettas. Il s’agit dans bien des cas de clans qui se sont affrontés au dehors pour se rejoindre dans l’enceinte hospitalière et finir leur dispute. La violence dans les établissements hospitaliers est devenue monnaie courante.

Face à cette situation qui prend de l’ampleur, les médecins et autres professionnels de la Santé, exigent plus de sécurité. Agresser un médecin ou un infirmier est devenu un fait banal. De l’agression verbale jusqu’aux coups et blessures volontaires, ces professionnels de la Santé sont sommés d’assumer toutes les défaillances dans les hôpitaux. Une vraie insécurité même pour les malades qui sont ainsi confrontés à ce comportement violent voire brutal.

Voilà quelques années, un médecin femme et un policier ont failli être agressés par des jeunes en possession d’armes blanches dont des épées. Ces derniers les 5 jeunes gens, avaient investi les urgences du CHUO. Transportant une vieille dame, au service pour recevoir des soins, le personnel de garde avait essuyé les insultes et les menaces des proches, de cette patiente, ils étaient parvenus à s’introduire à l’intérieur du service, ils furent toutefois obligés de sortir.

Mais voilà, ils reviendront plus tard, avec des armes blanches, réclamant que leur proche soit immédiatement soignée. Ils avaient été interpellés par la police suite à une tentative d’agression d’une femme médecin. Cet exemple n’est pas le seul et la liste risque d’être longue.

En effet, on a remarqué ces derniers mois, que cette violence a pris une grande ampleur, avec ce qui vient d’être enregistré à l’hôpital de Constantine. Il est plus qu’impératif que des directives importantes soient prises. Certes, des policiers en tenue et des agents de sécurité assurent l’entrée des urgences et parfois on les trouve même à l’intérieur de ce service. Mais cela reste insuffisant. Sur place, les malades expliqueront que parfois lorsque les victimes ne sont pas prises en charge sur le champ, ils agissent violemment, toutefois, cela ne leur donne aucunement le droit d’agresser un personnel médical.

F.Abdelkrim