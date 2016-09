<span style='text-decoration: underline;'>Prochaine réunion de l’Opep à Alger</span> :<br><span style='color:red;'>Le pessimisme des experts</span>

A l’approche de la réunion d’Alger de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), prévue à Alger à la fin du mois en cours, l’expert algérien Mourad Preure, est revenu hier sur les facteurs ayant causé la déstabilisation du marché pétrolier et les chances qu’aura la prochaine rencontre pour mener à la hausse les prix de l’or noir.

Il a estimé que la prochaine réunion des pays exportateurs de pétrole ne pourra pas changer le cours des choses au sein du marché pétrolier.

Invité par la chaîne III de la Radio Nationale, M. Preure a affirmé d’emblée, que le marché pétrolier est déstabilisé pour plusieurs raisons fondamentales notamment un excédent d’offre où celle-ci était de 2 millions de baril par jour est réduit à 1,3 million/jour. Il a indiqué aussi qu’il y a «jeux d’acteurs extrêmement complexes et agressifs». Il s’est interrogé par ailleurs, si une conférence de l’Opep pourra rapprocher les points de vue à un tel point qu’on puisse stabiliser le marché. Il a affirmé qu’il doute que ladite conférence atteindra cet objectif.

«Je pense que ça va rapprocher les points de vue et le débat va s’avancer, mais je ne pense pas que nous sortions dans cette conférence avec des décisions contraignantes » a-t-il estimé. Il a affirmé toutefois que la question du gel de la production pétrolière, placée au centre de cette rencontre informelle, est en soit «réaliste », la majorité des pays producteurs de brut étant en train de souffrir de la baisse des prix, «l’Arabie Saoudite, gros pays producteur, en premier lieu», a affirmé l’invité de la Chaîne III.

Le problème fondamental relève l’intervenant, c’est que le monde se trouve confronté, désormais, à un nouveau «paradigme pétrolier» en raison du fait que l’OPEP est en train de subir les effets de l’arrivée de la production Américaine de pétrole et de gaz de schiste sur le marché. L’invité de la Radio Nationale a indiqué que «si l’organisation venait à baisser ses prix, il y aura une organisation concurrence qui va apparaître ».

Si, au contraire, elle augmente sa production et engage une guerre des prix, «la production concurrence va se tasser». La réalité, assène-t-il, c’est que «nous ne sommes plus dans la logique des années 70: l’OPEP ne contrôle plus les prix pétroliers». Il a rappelé dans ce sillage «que les USA possèdent l’équivalent de quatre fois les réserves d’hydrocarbures algériennes, l’invité estime qu’ils ne pourront pas influer longtemps sur les cours pétroliers, reconnaissant toutefois que leur influence actuelle est importante» a-t-il avancé.

Il a affirmé enfin, à travers son analyse, que la crise ne va pas durer «longtemps» et que les prix, sur le long terme, vont de nouveau être orientés à la hausse, en raison d’une demande croissante des pays émergeant d’où, selon lui, la nécessité pour les pays producteurs de «garder leur sang-froid».

Samir Hamiche