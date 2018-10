Avec le tassement du prix de pétrole autour des 80 dollars le baril, l’Algérie redeviendrait-elle Sonatrach, et vice versa ? Vous pouvez esquiver les tentations dans la vie de tous les jours, mais en retrouvant le confort douillet de la manne hydrocarbure, ces tentations s’égayent dans l’atmosphère et s’accrochent au quotidien. La loi des Finances 2019 presque architecturée sur la dépense publique inocule cette sensation de retour à la facilité, celle du recours à fond au don du ciel. L’ancien argentier du pays, Abderrahmane Benkhalfa, le démontre en dénonçant « le retour à un vieux sentier, où de nouveau, nous sommes dépendants de la dépense publique qui alimente la vie économique ».

Autrement dit, le pétrole. L’ancien ministre qui ne jouissait pas durant son mandat 2015-2017 des commodités d’un pétrole à 80 dollars avait exercé sous la hantise d’un baril à 30- 40 dollars. Il ne comprend donc pas que par temps d’embellie aujourd’hui, la loi des Finances 2018 brille par sa frilosité en termes de croissance, 2,6%, et que par enchaînements, l’absence d’investissements économiques condamnera la croissance à dépendre exclusivement du budget, et non de l’investissement. Le patron de l’ABEF trouve cette loi totalement démunie de « signaux forts en direction de projets d’investissements hors budget de l’Etat ». Il dénonce également la « faible mobilisation des inclusions bancaires », souhaitant « l’élargissement de l’assiette fiscale pour régulariser l’informel ».

Comprendre en filigranes, autant d’initiatives audacieuses qui auraient pu alléger et soulager les dépenses publiques. Et que lui-même n’avait pas ou pu tenter, en raison d’une conjoncture économique à l’époque autrement compliquée.

En un mot comme en mille, cette loi des Finances qui privilégie la paix sociale parce qu’elle absout déjà toutes les interrogations en amont des élections présidentielles, et qui préserve le pouvoir d’achat des populations relève du grand et banal classique. Aucun modèle de croissance ne transparait de ce document, avec en toile de fond, un autre confort décrié par toutes les instances internationales financières et les experts, la possibilité d’activer la machine du financement non conventionnel qui fait dire à l’ancien argentier du pays que « notre économie n’est pas réglée par les marchés et par les prix, mais, hélas, par la distribution ». Une lecture qu’Abderrahmane Benkhalfa, le ministre n’avait auparavant jamais osé la lier à notre environnement économique.

Finalement, le pétrole à plus de 80 dollars a-t-il restauré les vieux et dangereux réflexes d’en profiter au maximum, en reportant les réformes structurelles imposées par la chute libre de l’or noir ? Tous les experts nationaux croisent les doigts. Surtout que le brent a tutoyé cette semaine le plus haut niveau de prix depuis 2014 avec 85 dollars le baril ? Après le retrait de leur production de 1,8 millions de barils/jour, les pays producteurs OPEP et hors OPEP ont réalisé la performance insoupçonnée de baisser quotidiennement ce niveau jusqu’à 3 millions. Par ailleurs et consécutivement aux sanctions économiques imposées par les américains et leurs satellites, les pertes de productions de l’Iran tendent à pérenniser cette tendance des prix à la hausse. Cependant, les observateurs compétents scrutent avec inquiétudes la situation imposée à Téhéran puisque, affirment-ils, un baril à plus de 85 dollars entrainerait un déséquilibre contagieux sur l’ensemble des pays producteurs. L’Algérie qui a déjà bâti sa Loi des Finances 2019 sur un prix de pétrole référencié de 50 dollars s’est donc entourée d’un panel de précautions et d’un vasistas de protections. Ce qui commande aux dirigeants du pays de persévérer sur le dossier complexe des réformes économiques structurelles. Qui sont surtout éminemment politiques.

Plus que la planche à billets, seule la mise en place de ces réformes pourraient définitivement éloigner le spectre d’un état dans la faillite.

Par Fayçal Haffaf