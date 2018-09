La coïncidence peut bien faire les choses, dit-on. Le jour même de l’arrivée de la chancelière allemande Angela Merkel, et la tenue de la commission mixte algéro-émirati à Alger, les prix du pétrole affichent une progression étonnamment positive. Il y a quelques mois, on ne l’espérait pas à ce niveau et le double évènement diplomatico-économique qu’abrite Alger, vient conforter l’idée selon laquelle, rien n’est perdu et le pays dispose d’une chance en or pour se refaire une santé financière, sans passer par la case d’extrême rigueur pour équilibrer les balances commerciales et de paiement. De fait, visiblement plus solide, l’économie nationale devient plus convaincante et Allemands et Emiratis ont toutes les raisons d’y voir de belles opportunités de partenariat.

Il est clair que le baril n’a pas la seule fonction de nourrir les Algériens, il sert aussi de «caution» pour l’ensemble des partenaires du pays puisqu’il apporte la preuve de la solvabilité de l’économie nationale et partout, ouvre des perspectives prometteuses. Le tout est de savoir en profiter pour tirer le meilleur de cette période haussière qui garantit un maintien même relatif des indices macroéconomiques.

Il faut dire, par ailleurs, que cet état de fait n’est pas la seule « qualité » de l’Algérie. Il y a aussi le bon état de ses infrastructures, la formation de sa jeunesse et son excellent positionnement géostratégique. Les premiers à avoir compris cela, sont bien entendu les français. Mais ils ne sont pas seuls sur la liste des pays qui patientent derrière le portail de l’Algérie. Il y a le Japon, les Etats-Unis, l’Allemagne…enfin, beaucoup de nations dites développées et dont les officiels disent ne vouloir que du bien à notre pays. Le prix du pétrole est en hausse au moment où la société algérienne, même secouée par les soubresauts de la crise, est étonnement stable et sereine au plan politique. Tout amène à penser que la destination Algérie est essentielle pour toutes ces raisons. L’Algérie est une sorte de rampe de lancement pour ceux qui veulent tirer profit de la croissance africaine à venir. Et s’ils peuvent réaliser leur plan, sans prendre le risque de l’insolvabilité, c’est carton plein. Grâce à son pétrole, le pays peut prétendre à connaître le même parcours que d’autres nations, aujourd’hui considérées comme émergeantes.

Par Smaïl Daoudi