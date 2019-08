<span style='text-decoration: underline;'>Energie</span>:<br><span style='color:red;'>Le pétrole monte légèrement malgré les inquiétudes économiques</span>

Les prix du pétrole montaient légèrement mardi en cours d’échanges européens, dans un contexte de tensions au Moyen-Orient et de craintes économiques.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), le Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pétrole brut faisant office de référence en Europe, coté sur l’InterContinentalExchange (ICE), place boursière spécialisée dans le négoce de l’énergie. Il est devenu le premier standard international pour la fixation des prix du pétrole de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 59,96 dollars à Londres, en hausse de 0,37% par rapport à la clôture de lundi. À New York, le baril américain de WTIWTI, Le West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une variation de pétrole brut faisant office de standard dans la fixation du cours du brut et comme matière première pour les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans l’énergie, pour livraison en septembre, dont c’est le dernier jour de cotation, s’échangeait à 56,40 dollars, 0,34% de plus que la veille. Ainsi, le pétrole a gagné près de 2% la veille, porté par une attaque de drones contre un champ pétrolifère saoudien, revendiquée par les rebelles yéménites Houthis. «Cependant, la production de pétrole n’étant pas affectée par l’attaque, la réaction du marché, n’a été que de courte durée», a expliqué Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

En effet, le contexte économique actuel, miné par les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, semble plafonner tous gains possibles du cours de l’or noir. Pour Tamas Varga, analyste chez PVM Reports, il y a cependant quelques éléments qui soutiennent malgré tout les prix. «Après la publication de piètres données économiques, la Chine a dévoilé ce week-end une mesure visant à baisser les taux d’intérêt réels pour soutenir l’économie», a-t-il relevé.

De plus, «la prolongation par Washington d’un répit, permettant à la compagnie chinoise Huawei de continuer à s’approvisionner auprès d’entreprises américaines, a contribué à soulager les investisseurs», a continué M. Varga.

Le ministère américain du Commerce a prolongé lundi pour 90 jours la première période d’exemption accordée en mai à certains clients et fournisseurs américains de Huawei. L’administration Trump avait placé Huawei sur une liste noire en mai, accusant le groupe de travailler avec les autorités chinoises, mais elle avait dans la foulée, déjà accordé des exemptions pour une première période de 90 jours.

Noreddine Oumessaoud