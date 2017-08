<span style='text-decoration: underline;'>Le déficit commercial en baisse de 42%</span>:<br><span style='color:red;'>Le pétrole sauve la mise</span>

Les hydrocarbures continuent à représenter la quasi-totalité des ventes algériennes à l’étranger, avec 94,71% du volume global des exportations. Le pétrole a rapporté 19,61 milliards de dollars aux 7 premiers mois de 2017. Les exportations hors hydrocarbures ont rapporté, quant à elle, 1,09 milliard de dollars.

Les rapports du Centre national de l’Informatique et des Statistiques des Douanes (Cnis) sur le commerce extérieur se suivent et se ressemblent ces derniers. Il y est fait état de la baisse régulière du déficit commercial du pays. C’est là l’aspect positif dudit rapport. Mais sortie cette information, les données du CNIS ne sont pas totalement rassurantes, au sens où les exportations hydrocarbures qui donnaient il y a quelques deux ou trois années des signes de nettes progressions, restent plusieurs mois à un niveau marginal. Le rapport du CNIS rapporte qu’elles ont progressé de 6,93% sur les 7 premiers mois de l’année en cours par rapport à la même période 2016. Mais, le niveau global reste ridiculement bas et ne se situe qu’à hauteur de 1,09 milliard de dollars. Ce qui représente à peine 5,29% du volume global des exportations.

Dans le détail, on retrouve les demi-produits qui ont fait un chiffre de 786 millions de dollars en légère hausse par rapport à l’année dernière où le pays a vendu pour 782 millions de dollars en semi-produits. Les biens alimentaires, avec un petit 219 millions de dollars de chiffres d’affaires, ont progressé de plus de 50 millions de dollars, sachant qu’en 2016, il a été vendu l’équivalent de 159 millions de dollars. Le reste des exportations, tout secteur confondu, n’ont pas dépassé les 200 millions de dollars.

C’est dire que le pays doit cette baisse du déficit commercial aux exportations d’hydrocarbures qui ont réalisé une plus value de plus de 4 milliards de dollars par rapport à 2016, réduisant de fait, l’écart entre les exportations et les importations à 6,17 milliards, contre 10,61 milliards de dollars sur la même période de 2016.

En proportion, le déficit commercial a baissé de 42%. Pour ce qui concerne les importations, celles-ci, «ont connu une légère baisse en s’établissant à 26,87 milliards de dollars contre 27,17 milliards de dollars (-1,08%)», précise la même source. Ce qui revient à constater que le taux de couverture des importations par les exportations est passé à 77% contre 61% à la même période de l’année précédente.

Si pour de nombreux produits, l’Algérie a importé moins, de l’ordre de –5% jusqu’à –20 %, ce ne fut pas le cas pour les produits alimentaires dont les importations ont connu «une hausse de l’ordre de 10,13% en s’établissant à 5,17 milliards de dollars contre 4,7 milliards de dollars, alors que celles des biens de consommation non-alimentaires, ont enregistré une hausse de 1,77%, en atteignant 4,84 milliards de dollars contre 4,75 milliards de dollars à la même période de l’année précédente» lit-on dans le document du CNIS.

Concernant les cinq premiers clients de l’Algérie, au cours des sept premiers mois de 2017, on apprend que l’Italie vient en premier avec 3,5 milliards de dollars, suivie de la France avec 2,60 milliards de dollars et de l’Espagne avec 2,32 milliards de dollars. La Chine demeure par contre, le premier fournisseur du pays, loin devant la France et l’Italie.

Alger: Smaïl Daoudi