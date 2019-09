<span style='text-decoration: underline;'>Energie</span>:<br><span style='color:red;'>Le pétrole s’établit à 60 dollars/baril</span>

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre, s’est établi vendredi à 60,43 dollars en baisse de 1,06% (ou 65 cents) par rapport à la clôture de jeudi.

Les prix du pétrole reculaient vendredi en cours d’échanges européens, reprenant leur souffle après avoir grimpé récemment grâce à une baisse des stocks américains et un apaisement des tensions commerciales. Vers 08H30 GMT (10H030 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre, dont c’est le dernier jour d’utilisation comme contrat de référence, valait 60,78 dollars à Londres, en baisse de 0,49% par rapport à la clôture de jeudi.

À New York, le baril américain de WTI pour la même échéance s’échangeait à 56,20 dollars, en recul de 0,90% par rapport à la veille. Les cours faiblissaient un peu après avoir pris entre 1% et 2% jeudi.

«Le pétrole s’éloigne un peu des prix atteints jeudi, après s’être bien comporté cette semaine du fait d’un regain d’appétit pour le risque et d’une baisse des stocks», résume Craig Erlam, analyste chez OANDA. Les stocks de pétrole américains ont largement soutenu le marché, en plongeant de 10 millions de barils lors de la semaine achevée le 23 août selon l’EIA, soit un repli bien plus marqué que prévu par les analystes.

Dans le même temps, le marché avait profité, comme les places boursières, d’un discours plus conciliant de la Chine sur la guerre commerciale avec les Etats-Unis, ce qui a permis aux investisseurs de passer à l’achat sur les actions et les matières premières. Autre facteur pouvant soutenir les cours, l’ouragan Dorian pourrait frapper lundi les côtes de Floride, ce qui «augmente le risque d’une limitation de la production dans le Golfe du Mexique», souligne Stephen Brennock, analyste chez PVM.

«Cette tendance à la hausse ne doit pas être considérée comme acquise. Les craintes de récession sont présentes et les prix du pétrole restent dépendants du feuilleton commercial entre la Chine et les Etats-Unis», selon M. Brennock.

Les prix du pétrole devront baisser dans l’avenir

Sur la semaine, le baril de Brent a progressé de 1,8% ou 1,09 dollar. Le baril de WTI s’est apprécié de 1,7% ou 93 cents. Les marchés pétroliers seront fermés jusqu’à mardi prochain, lundi 2 septembre étant férié aux États-Unis en raison de la fête du Travail.

Par ailleurs, les prix du pétrole devront chuter entre 10 et 20 dollars le baril pour rester compétitifs dans le secteur de la mobilité, selon un rapport récent de BNP Paribas Asset Management. L’auteur du rapport, Mark Lewis, a déclaré vendredi à Squawk Box Europe de CNBC qu’une telle idée reflétait la façon dont la situation économique des énergies renouvelables évoluait «de manière très spectaculaire» et la manière dont les véhicules électriques devenaient plus compétitifs.

«Nous devons être très clairs ici», a ajouté Lewis, responsable mondial de la recherche sur le développement durable chez BNP Paribas Asset Management. «Ce que nous disons, c’est que si vous comparez les investissements dans les énergies renouvelables avec les véhicules électriques, vous pouvez obtenir un rendement énergétique six à sept fois plus important – énergie utile, mobilité – pour la même mise de fonds que vous le pouvez. dépenses de pétrole au prix actuel du marché de 60 dollars le baril, puis raffinage en essence et utilisation dans un moteur à combustion interne, qui perd 80% de l’énergie sous forme de chaleur. «Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), «la mobilité électrique se développe rapidement».

L’AIE a déclaré qu’en 2018, le parc de voitures électriques de la planète dépassait les 5,1 millions, soit une augmentation de 2 millions par rapport à 2017. Bien que le nombre de voitures électriques puisse augmenter, il existe des défis incontestables en matière de recharge d’infrastructures et de stockage d’énergie pour les énergies renouvelables. Des sources telles que l’énergie solaire et éolienne ne promettent pas un flux d’énergie constant et prévisible comme le font les combustibles fossiles.

Noreddine Oumessaoud